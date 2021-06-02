Наша памятка поможет вам сформировать и упаковать необходимый набор лекарств так, чтобы ни при осмотре вещей не возникло проблем, ни в самолете не пришлось шарить кучи лекарств, ища нужный препарат. Итак:

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1. Всегда пакуйте лекарства в ручной клади

Брендан Анзалоне, доктор остеопатичной медицины, президент и главный врач авиационной скорой помощи AeroMD, рекомендует всегда упаковывать аптечку в ручной клади, а не в зарегистрированный багаж.

Лучше хранить лекарство в ручной клади. Если ваш зарегистрированный багаж потеряется, лекарства останутся при вас, в том числе отпускаемые по рецепту. Помните, что в отсеке самолетов для зарегистрированного багажа часто не контролируется температура, а это может повлиять на чувствительные к температуре лекарства,

– отмечает медик.

2. Возьмите рецепт от врача

Вряд ли вас остановят на таможенном или пограничном контроле из-за аптечки, однако официальный рецепт на руках никогда не помешает.

"В общем, страны уважают право путешественников перевозить с собой назначенные лекарства. Пока у вас есть документ, подтверждающий ваше медицинское состояние (например, рецепт от врача), вряд ли будут возникать проблемы", – объясняет доктор медицинских наук Кристофер Холлингсворт, который имеет опыт работы в Европе и США.

Актуальный рецепт (или заключение) от врача должен быть выписан на имя пациента с указанием названия препарата и его дозировки. Также стоит сохранить чек на приобретенное средство, и сделать перевод рецепта на английский язык.

3. Храните лекарства в оригинальной упаковке

"Лучше, если лекарства будут в "оригинальной" рецептурной бутылке с надписью, сделанной в аптеке, – вдруг на пограничном контроле возникнут какие-то вопросы", – объясняет Брендан Анзалоне.

В вашем багаже нет места для полноразмерных бутылок? Тогда подготовьте небольшой органайзер для таблеток на неделю. И на всякий случай еще раз проверьте, есть ли у вас документы от врача.

Если препараты должны храниться в холодильнике, не забудьте об охлаждающих пакетах для перевозки лекарств.



Лекарства можно брать в самолет / Фото Unsplash

4. Спланируйте содержимое аптечки заранее

Выясните заранее, какие медикаменты и когда вам понадобятся во время путешествия. Особенно если будете менять часовые пояса, а вам нужно принимать лекарства через определенные промежутки времени. Такой педантизм может спасти вам путешествие или даже жизнь.

5. Запрещенные медикаменты

Главное табу – на психотропные и наркотические вещества.

В большинстве стран официально запрещено ввозить лекарственные средства на основе сильнодействующих веществ, таких как: фенобарбитал, малеат хлорфенамина, кодеин, псевдоэфедрин, диазепам.

Могут возникнуть проблемы при прохождении таможенного контроля из-за:

антибиотиков,

сильных противоболевых лекарств,

снотворного,

жидких препаратов с высоким содержанием спирта.

Важно! В каждой стране – свои таможенные запреты, а перечень ограниченных к провозу или вовсе запрещенных препаратов постоянно расширяется. Поэтому, прежде чем отправиться в аэропорт, уточните актуальную информацию на сайтах таможен стран назначения и пересадки.



Проверьте список запрещенных лекарств / Фото Unsplash

6. Разрешенный объем аптечки

Чтобы избежать штрафов и конфискации, подготовьте документы, которые подтверждают необходимость препаратов именно в том объеме, который вы планируете взять с собой в путешествие.

7. Проверьте срок годности препаратов

Просроченные лекарства и жидкие медикаменты также могут квалифицировать как опасные, а следовательно, запрещенные к перевозке. Поэтому обязательно проверьте, чтобы их срок годности был длиннее, чем ваше путешествие.

8. Стандартный правильной содержимое аптечки

Приведем перечень лекарств, медицинских средств и приборов, которые можно брать в дорогу:

Лекарства, прописанные вам для постоянного или периодического употребления. Помните о необходимости подтверждения – рецепта или медицинского заключения от личного врача.

Средство для снятия заложенности в ушах.

Препараты от укачивания в самолете.

Активированный уголь.

Обезболивающие препараты.

Жаропонижающие лекарства.

Антисептики (йод, зеленка в форме "карандаша").

Вата, бинты, стерильные тампоны (диски).

Бактерицидный пластырь.

Противоаллергические препараты.

Солнцезащитные средства.

Средства от укусов насекомых.

Электронный термометр.

Антибактериальные салфетки для дезинфекции рук и поверхностей.

Напомним: в самолете следует быть очень осторожным, учитывая распространение коронавируса через поверхности. Стюардесса Кэт Камалани советует всегда протирать перед использованием салфетками откидной столик, а также регуляторы подачи воздуха, расположенные над головой пассажиров. Самыми грязными предметами бортпроводница назвала также инструкцию безопасности, ремень безопасности и дверные ручки в туалете.

Для обработки рук и поверхностей от вирусов рекомендуется использовать антисептические средства с содержанием спирта более 60%. К примеру, салфетки Smile Sterill Bio, внесенные в Государственный реестр дезинфицирующих средств, имеют в своем составе 70% спирта, что подтверждает их эффективность и безопасность. Они убивают не только бактерии, но и вирусы.

Этими салфетками удобно обрабатывать любые поверхности (телефон, ручки входных дверей, автомобилей, и т. п). Также Smile Sterill Bio прекрасно заменят спрей, если у вас или у окружающих может возникнуть неприятная реакция на распыление антисептического вещества.



Салфетки Smile Sterill Bio удобно использовать в самолете / Фото Unsplash

Конечно, отправляясь в путь, никто не ждет проблем со здоровьем. Однако лучше перестраховаться, чтобы нехватка простейшего средства или наличие в аптечке запрещенного препарата не испортила вам все путешествие.