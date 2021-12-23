Чтобы узнать, как вирусные аэрозоли циркулируют в общественном транспорте, специалисты разработали визуальную модель динамики воздуха, теплопередачу, испарение, влажность и воздушные потоки в пассажирском автобусе.

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Самые опасные места в автобусе

Затем они посмотрели, что происходит, когда кто-то из пассажиров говорит и капли с частицами вируса попадают в пространство. Ученые обнаружили, что наименьшую опасность для окружающих имеют пассажиры, сидящие у окна: под воздействием воздушных потоков вентиляции в автобусе капли от выдоха поднимаются вверх и в меньшей степени распространяются на других людей.

Больше аэрозолей попадало на пассажиров, сидящих посередине – при условии, если сиденья трехместные. Самый высокий риск распространения вируса создают люди, сидящие у прохода: если человек болен, то при выдохе или разговоре аэрозоль мгновенно поднимается вверх и передается другим пассажирам.

Визуализируя капли и воздушный поток можно увидеть, какое количество физических явлений вокруг нас остается незамеченным, таких как сложные взаимодействия между выдохами и системой вентиляции,

– отметили авторы исследования.

Другие исследования распространения коронавируса в транспорте

Ранее ученые из Уэльса провели серию экспериментов в аэродинамической трубе и создали математическое моделирование воздушных потоков, чтобы узнать, как распространяются вирусы во время езды в автомобиле с разной скоростью.