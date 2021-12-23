Какие места в общественном транспорте самые безопасные во время пандемии
Источник:AIP
Любое закрытое помещение становится зоной повышенного риска из-за COVID-19, и люди, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, постоянно подвергаются опасности заражения. Ученые выяснили, где лучше всего садиться в автобусе во время пандемии.
Чтобы узнать, как вирусные аэрозоли циркулируют в общественном транспорте, специалисты разработали визуальную модель динамики воздуха, теплопередачу, испарение, влажность и воздушные потоки в пассажирском автобусе.
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Самые опасные места в автобусе
Затем они посмотрели, что происходит, когда кто-то из пассажиров говорит и капли с частицами вируса попадают в пространство. Ученые обнаружили, что наименьшую опасность для окружающих имеют пассажиры, сидящие у окна: под воздействием воздушных потоков вентиляции в автобусе капли от выдоха поднимаются вверх и в меньшей степени распространяются на других людей.
Больше аэрозолей попадало на пассажиров, сидящих посередине – при условии, если сиденья трехместные. Самый высокий риск распространения вируса создают люди, сидящие у прохода: если человек болен, то при выдохе или разговоре аэрозоль мгновенно поднимается вверх и передается другим пассажирам.
Визуализируя капли и воздушный поток можно увидеть, какое количество физических явлений вокруг нас остается незамеченным, таких как сложные взаимодействия между выдохами и системой вентиляции,
– отметили авторы исследования.
Другие исследования распространения коронавируса в транспорте
Ранее ученые из Уэльса провели серию экспериментов в аэродинамической трубе и создали математическое моделирование воздушных потоков, чтобы узнать, как распространяются вирусы во время езды в автомобиле с разной скоростью.
- Если автомобиль движется со скоростью более 30 миль (около 48 км) в час, в нем следует открывать все окна на 10 секунд каждые 5 – 10 минут, или каждый раз, когда кто-то кашлянул или чихнул.
- Оказалось, что на высокой скорости (например, при поездке по шоссе) для эффективного проветривания можно открывать только два окна, расположенные по диагонали: одно спереди и одно сзади.
- При скорости ниже 48 километров в час для самой эффективной вентиляции нужно держать открытыми все четыре окна.