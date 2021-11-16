Речь идет о Киевской, Луганской, Одесской и Запорожской областях. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
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По его словам, к этим регионам также может присоединиться и Львовская область.
Цветные карантинные зоны по состоянию на 16 ноября
В красной зоне карантина сейчас находятся 17 областей и город Киев, в частности:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская области.
В желтой зоне только 3 области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.
"Оранжевыми" являются Винниччина, Полтавщина, Харьковщина и Буковина.
Какие правила действуют в красной зоне
Красная зона предусматривает строжайшие ограничения карантина. Запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. Нельзя также проводить массовые мероприятия.
Однако ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей будут вакцинированы.