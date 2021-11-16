Речь идет о Киевской, Луганской, Одесской и Запорожской областях. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Внимание Пока не для выезда за границу: кто будет иметь право на бустерную дозу COVID-вакцины в Украине

По его словам, к этим регионам также может присоединиться и Львовская область.

Напомним! Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко также заявлял, что на следующей неделе начнут ослаблять ограничения в регионах Украины, однако, не во всех.

Цветные карантинные зоны по состоянию на 16 ноября

В красной зоне карантина сейчас находятся 17 областей и город Киев, в частности:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская области.

В желтой зоне только 3 области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.

"Оранжевыми" являются Винниччина, Полтавщина, Харьковщина и Буковина.

Важно! По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую карантинную зону. Однако есть условие – там должна сохраниться положительная динамика.