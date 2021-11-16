Какие области могут первыми выйти из красной зоны

16 ноября 2021 , 17:03
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KSE

Уже со следующей недели начнется выход регионов из красной зоны. По информации экспертов Киевской школы экономики (KSE), первыми могут выйти 4 области.

Речь идет о Киевской, Луганской, Одесской и Запорожской областях. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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По его словам, к этим регионам также может присоединиться и Львовская область.

Напомним! Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко также заявлял, что на следующей неделе начнут ослаблять ограничения в регионах Украины, однако, не во всех.

Цветные карантинные зоны по состоянию на 16 ноября

В красной зоне карантина сейчас находятся 17 областей и город Киев, в частности:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская области.

В желтой зоне только 3 области: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская.

"Оранжевыми" являются Винниччина, Полтавщина, Харьковщина и Буковина.

Важно! По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую карантинную зону. Однако есть условие – там должна сохраниться положительная динамика.

Какие правила действуют в красной зоне


Красная зона предусматривает строжайшие ограничения карантина. Запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. Нельзя также проводить массовые мероприятия.

Однако ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей будут вакцинированы.
Автор: Аліна Оліховська