Все регионы Украины, согласно постановлению правительства, должны были обеспечить 80% перепрофилированных коек под коронавирус с поставкой кислорода. Однако справились с этой задачей не все, на исправление ошибок областям дали всего неделю.

Об этом сообщили во время заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 6 марта. Три из областей, в которых не хватает кроватей с подведенным кислородом: Закарпатская, Черновицкая и Ивано-Франковская – уже в красной зоне.

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Какие регионы не соответствуют требованиям:

Закарпатская область – 66%,

Ивано-Франковска – 74%,

Одесская – 70%,

Ровенская – 72%,

Черновицкая – 78%

Киев – 78%.

Уже через неделю руководители областей и столицы должны проинформировать о проделанной работе.

Закарпатье с 8 марта будет жить по правилам красной зоны

Отметим, что в Закарпатье ограничения красной зоны начнут действовать с 8 марта. Ранее ограничения ввели в Прикарпатье, Буковине и Житомирщине. Еще 9 областей и Киев – в оранжевой зоне. Здесь нет дополнительных ограничений, однако это предупреждение о приближении региона к "красным" показателям.



Адаптивный карантин в Украине / источник Минздрава / инфографика 24 канала