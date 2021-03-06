Не обеспечили койками с кислородом: областям дали неделю на выполнение требования правительства
Все регионы Украины, согласно постановлению правительства, должны были обеспечить 80% перепрофилированных коек под коронавирус с поставкой кислорода. Однако справились с этой задачей не все, на исправление ошибок областям дали всего неделю.
Источник:Кабинет Министров Украины
Об этом сообщили во время заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 6 марта. Три из областей, в которых не хватает кроватей с подведенным кислородом: Закарпатская, Черновицкая и Ивано-Франковская – уже в красной зоне.
К теме Закарпатье лихорадит от COVID-19: главе ОГА поручили найти причину вспышки
Какие регионы не соответствуют требованиям:
- Закарпатская область – 66%,
- Ивано-Франковска – 74%,
- Одесская – 70%,
- Ровенская – 72%,
- Черновицкая – 78%
- Киев – 78%.
Уже через неделю руководители областей и столицы должны проинформировать о проделанной работе.
Закарпатье с 8 марта будет жить по правилам красной зоны
Отметим, что в Закарпатье ограничения красной зоны начнут действовать с 8 марта. Ранее ограничения ввели в Прикарпатье, Буковине и Житомирщине. Еще 9 областей и Киев – в оранжевой зоне. Здесь нет дополнительных ограничений, однако это предупреждение о приближении региона к "красным" показателям.
Адаптивный карантин в Украине / источник Минздрава / инфографика 24 канала
Поделиться новостью