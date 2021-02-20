Какие области первыми получат вакцины: ответ МОЗ
Украина готова к прибытию вакцин. Министрство здравоохранения и региональные координаторы уже провели совещание по согласованию последних штрихов внутриобластной логистики.
Источник:Фейсбук Виктора Ляшка
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что также провели "отдельный переключатель с областными составами об особенностях учета и отпуска иммунобиологических препаратов".
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Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее в областные склады по 11 машин одновременно,
– сказал Ляшко.
Регионы получат вакцину в первый день
- Житомирская область;
- Киевская область и Киев;
- Черниговская область;
- Черкасская область;
- Полтавская область;
- Винницкая область.
По словам Ляшко, все другие области Украины получат вакцину уже на следующий день после ее прибытия в Украину.
Что еще сказал Ляшко
"Мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин, в заведения здравоохранения им потребуется для проведения прививки всех желающих в данной больнице", – отметил главный санитарный врач.
Ляшко отметил, что уже 21 февраля посетит Черниговскую область. Там он хочет убедиться "в готовности состава, мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинировать первыми".
"Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет заключать договора с четко определенными медучреждениями, которые соответствуют всем требованиям для проведения вакцинации от COVID-19, и будет платить им за предоставленные услуги", – добавил Ляшко.
Главный санитарный врач также напомнил, что "в первый месяц для обеспечения готовности к проведению вакцинации работы НСЗУ выплачивать 8 тысяч гривен на одну мобильную команду медиков".
По словам Ляшко, в дальнейшем медучреждениям будут доплачивать за фактическое количество провакцинированных человек. За первую дозу вводимой вакцины будут платить – 25 гривен, за вторую – 60 гривен.
Как будет происходить вакцинация в Украине / Данные МОЗ / Инфографика 24 канала
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