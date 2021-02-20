Украина готова к прибытию вакцин. Министрство здравоохранения и региональные координаторы уже провели совещание по согласованию последних штрихов внутриобластной логистики.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что также провели "отдельный переключатель с областными составами об особенностях учета и отпуска иммунобиологических препаратов".

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Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее в областные склады по 11 машин одновременно,

– сказал Ляшко.

Регионы получат вакцину в первый день

Житомирская область;

Киевская область и Киев;

Черниговская область;

Черкасская область;

Полтавская область;

Винницкая область.

По словам Ляшко, все другие области Украины получат вакцину уже на следующий день после ее прибытия в Украину.

Что еще сказал Ляшко

"Мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин, в заведения здравоохранения им потребуется для проведения прививки всех желающих в данной больнице", – отметил главный санитарный врач.

Ляшко отметил, что уже 21 февраля посетит Черниговскую область. Там он хочет убедиться "в готовности состава, мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинировать первыми".

"Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет заключать договора с четко определенными медучреждениями, которые соответствуют всем требованиям для проведения вакцинации от COVID-19, и будет платить им за предоставленные услуги", – добавил Ляшко.

Главный санитарный врач также напомнил, что "в первый месяц для обеспечения готовности к проведению вакцинации работы НСЗУ выплачивать 8 тысяч гривен на одну мобильную команду медиков".

По словам Ляшко, в дальнейшем медучреждениям будут доплачивать за фактическое количество провакцинированных человек. За первую дозу вводимой вакцины будут платить – 25 гривен, за вторую – 60 гривен.



Как будет происходить вакцинация в Украине / Данные МОЗ / Инфографика 24 канала