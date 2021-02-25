24 февраля в Украине началась массовая вакцинация против COVID-19. Рассказываем, какие области уже получили вакцину Covishield, индийского производства по лицензии Oxford-AstraZeneca и где процесс иммунизации уже начали.

На протяжении прошедших суток прививки против коронавируса получили 159 медицинских работников в пяти областях.

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В каких областях уже идет вакцинация:

Украинскую компанию вакцинации против коронавируса начали с Черкасс. Первым украинцем, который получил прививку стал Горенко Евгений Васильевич – врач реаниматолог, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

Киевская область и город Киев

Продолжила волну вакцинации Киевщина, иммунизацию области начали из Броваров – вакцинировали врача взрослого инфекционного отделения Татьяну Шульженко.

25 февраля к программе вакцинации присоединилась столица. Первым прививку получит заведующий инфекционным отделением Александровской городской больницы.

42 600 доз препарата Covishield, произведенного якобы по лицензии Oxford/AstraZeneca в Индии, хватит на полноценную вакцинацию 21 300 жителей Киева.

Первыми прививки против COVID-19 в областях получили завотделением и врач мобильной бригады, соответственно. В Винницкую область всего доставили 17 800 доз вакцины от AstraZeneca. На Черниговщине – 6,8 тысячи доз препарата.



Первые украинские медики, получившие вакцину против коронавируса / Фото Центр общественного здоровья

Старт вакцинации на Буковине

15 100 доз вакцины производства Oxford/AstraZeneca (Covishield) доставили в область в ночь на 25 февраля. Первых медиков начали прививать уже утром.

На Львовщину привезли 42,2 тысячи доз вакцины от коронавируса

Львовщина 25 февраля получила 42,2 тысячи доз вакцины от коронавируса, которую изготавливают по лицензии компании Oxford/AstraZeneca. Сначала будут вакцинировать членов мобильных бригад, которые и будут делать прививки всем жителям области.

На Прикарпатье стартовала вакцинация

Источник ТСН

В Прикарпатской райбольнице в Надворной совершили первую в области антиковидную прививку. В этой больнице ситуация сложная: полторы сотни "ковидних" кроватей и все заняты. Всего в первый день вакцинации в больнице планируют привить 20 работников.

Вакцину на Прикарпатье привезли ночью – это 22 тысячи доз. То есть будет провакцинировано 11 тысяч человек.

Вакцинация в Полтавской области

Источник телеграм главы Полтавской ОГА

Первую прививку в Полтавской области сделали врачу-инфекционисту Роману Пономаренко. Полтавщина получила 19 300 доз вакцин Oxford/AstraZeneca Covishield индийского производителя для вакцинации от COVID-19.



Роман Пономаренко после процедуры он чувствует себя хорошо / Фото ТСН

На Ровненщине стартовала вакцинация

Источник Суспильне Ровно

В Ровенскую область ночью поступило более 17 тысяч доз вакцины против COVID AstraZeneca. В первую очередь вакцинируют 20 медиков мобильных бригад по иммунизации. Всего на первом этапе будут прививать 2 454 человека из области.

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