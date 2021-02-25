Какие области уже получили вакцины против коронавируса и где она стартовала
24 февраля в Украине началась массовая вакцинация против COVID-19. Рассказываем, какие области уже получили вакцину Covishield, индийского производства по лицензии Oxford-AstraZeneca и где процесс иммунизации уже начали.
Источник:24 канал
На протяжении прошедших суток прививки против коронавируса получили 159 медицинских работников в пяти областях.
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В каких областях уже идет вакцинация:
Украинскую компанию вакцинации против коронавируса начали с Черкасс. Первым украинцем, который получил прививку стал Горенко Евгений Васильевич – врач реаниматолог, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.
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Киевская область и город Киев
Продолжила волну вакцинации Киевщина, иммунизацию области начали из Броваров – вакцинировали врача взрослого инфекционного отделения Татьяну Шульженко.
25 февраля к программе вакцинации присоединилась столица. Первым прививку получит заведующий инфекционным отделением Александровской городской больницы.
42 600 доз препарата Covishield, произведенного якобы по лицензии Oxford/AstraZeneca в Индии, хватит на полноценную вакцинацию 21 300 жителей Киева.
Первыми прививки против COVID-19 в областях получили завотделением и врач мобильной бригады, соответственно. В Винницкую область всего доставили 17 800 доз вакцины от AstraZeneca. На Черниговщине – 6,8 тысячи доз препарата.
Первые украинские медики, получившие вакцину против коронавируса / Фото Центр общественного здоровья
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Старт вакцинации на Буковине
15 100 доз вакцины производства Oxford/AstraZeneca (Covishield) доставили в область в ночь на 25 февраля. Первых медиков начали прививать уже утром.
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На Львовщину привезли 42,2 тысячи доз вакцины от коронавируса
Львовщина 25 февраля получила 42,2 тысячи доз вакцины от коронавируса, которую изготавливают по лицензии компании Oxford/AstraZeneca. Сначала будут вакцинировать членов мобильных бригад, которые и будут делать прививки всем жителям области.
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На Прикарпатье стартовала вакцинация
Источник ТСН
В Прикарпатской райбольнице в Надворной совершили первую в области антиковидную прививку. В этой больнице ситуация сложная: полторы сотни "ковидних" кроватей и все заняты. Всего в первый день вакцинации в больнице планируют привить 20 работников.
Вакцину на Прикарпатье привезли ночью – это 22 тысячи доз. То есть будет провакцинировано 11 тысяч человек.
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Вакцинация в Полтавской области
Источник телеграм главы Полтавской ОГА
Первую прививку в Полтавской области сделали врачу-инфекционисту Роману Пономаренко. Полтавщина получила 19 300 доз вакцин Oxford/AstraZeneca Covishield индийского производителя для вакцинации от COVID-19.
Роман Пономаренко после процедуры он чувствует себя хорошо / Фото ТСН
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На Ровненщине стартовала вакцинация
Источник Суспильне Ровно
В Ровенскую область ночью поступило более 17 тысяч доз вакцины против COVID AstraZeneca. В первую очередь вакцинируют 20 медиков мобильных бригад по иммунизации. Всего на первом этапе будут прививать 2 454 человека из области.
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