Большинство людей полностью выздоравливают от коронавируса в течение нескольких недель, но иногда сохраняются симптомы и после выздоровления. Если эти симптомы беспокоят больше 12 недель, то считается, что человек имеет длительный ковид.

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Симптомы постковидного симптома

Общие симптомы, которые могут сохраняться при ковиде:

утомление;

одышка или затрудненное дыхание;

кашель;

боль в суставах;

боль в груди;

проблемы с памятью, концентрацией или сном;

боль в мышцах или головная боль;

быстрое или учащенное сердцебиение;

потеря запаха или вкуса;

депрессия или тревожность;

высокая температура;

головокружение, когда человек встает;

ухудшение состояния после физических или умственных нагрузок.

Какие врачи могут помочь

Осложнения со стороны сердца после ковида наблюдаются у людей разного возраста, даже если в анамнезе не было болезней сердца. По данным Американской кардиологической ассоциации, к группе повышенного риска относятся пожилые пациенты с ишемической болезнью или высоким артериальным давлением в анамнезе, но риск имеет любой человек.

Если после выздоровления у человека сохраняются боль в груди, одышка, учащенное сердцебиение или слабость, терапевт направит его на консультацию к кардиологу. Во время визита кардиолог проведет три базовых обследования для определения здоровья сердца: ЭКГ, эхокардиографию и кардиологический стресс-тест.

Терапевт также может назначить рентгенографию грудной клетки, чтобы отследить какие-либо повреждения легких. Британское торакальное сообщество рекомендует делать рентген грудной клетки людям с серьезными респираторными заболеваниями, которые длились 12 недель.

Какие анализы сдавать

Анализы крови, которые могут назначить в зависимости от симптомов: