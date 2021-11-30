Какие обследования пройти после коронавируса

30 ноября 2021 , 12:03
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Источник:

Mayo Clinic

О долгосрочных последствиях коронавируса известно мало. Поэтому пока что нет общего списка анализов и обследований, с помощью которых определяют, какие осложнения развились после болезни.

Большинство людей полностью выздоравливают от коронавируса в течение нескольких недель, но иногда сохраняются симптомы и после выздоровления. Если эти симптомы беспокоят больше 12 недель, то считается, что человек имеет длительный ковид.

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Симптомы постковидного симптома

Общие симптомы, которые могут сохраняться при ковиде:

  • утомление;
  • одышка или затрудненное дыхание;
  • кашель;
  • боль в суставах;
  • боль в груди;
  • проблемы с памятью, концентрацией или сном;
  • боль в мышцах или головная боль;
  • быстрое или учащенное сердцебиение;
  • потеря запаха или вкуса;
  • депрессия или тревожность;
  • высокая температура;
  • головокружение, когда человек встает;
  • ухудшение состояния после физических или умственных нагрузок.

Какие врачи могут помочь

Осложнения со стороны сердца после ковида наблюдаются у людей разного возраста, даже если в анамнезе не было болезней сердца. По данным Американской кардиологической ассоциации, к группе повышенного риска относятся пожилые пациенты с ишемической болезнью или высоким артериальным давлением в анамнезе, но риск имеет любой человек.

Если после выздоровления у человека сохраняются боль в груди, одышка, учащенное сердцебиение или слабость, терапевт направит его на консультацию к кардиологу. Во время визита кардиолог проведет три базовых обследования для определения здоровья сердца: ЭКГ, эхокардиографию и кардиологический стресс-тест.

Терапевт также может назначить рентгенографию грудной клетки, чтобы отследить какие-либо повреждения легких. Британское торакальное сообщество рекомендует делать рентген грудной клетки людям с серьезными респираторными заболеваниями, которые длились 12 недель.

Какие анализы сдавать

Анализы крови, которые могут назначить в зависимости от симптомов:

  • натрийуретические пептиды мозга – повышение уровня белков может указывать на сердечную недостаточность;
  • общий анализ крови поможет исключить анемию у человека с одышкой и показать количество эритроцитов и лейкоцитов. Если лейкоцитов больше нормы, это может сигнализировать об активной инфекции. Этот анализ используют для выявления лимфопении – признака острого течения ковида, при котором количество лимфоцитов уменьшается;
  • С-реактивный белок – этот анализ определяет реакцию печени на воспаление в организме. Этот биомаркер обычно повышен у людей с ковидом;
  • ферритин можно использовать для выявления анемии или проблем с эритроцитами, а также воспаления в организме;
  • тропонин – повышенный уровень может указывать на повреждение сердца или даже сердечный приступ.
Автор: Олександр Бевза