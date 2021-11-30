Какие обследования пройти после коронавируса
Источник:Mayo Clinic
О долгосрочных последствиях коронавируса известно мало. Поэтому пока что нет общего списка анализов и обследований, с помощью которых определяют, какие осложнения развились после болезни.
Большинство людей полностью выздоравливают от коронавируса в течение нескольких недель, но иногда сохраняются симптомы и после выздоровления. Если эти симптомы беспокоят больше 12 недель, то считается, что человек имеет длительный ковид.
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Симптомы постковидного симптома
Общие симптомы, которые могут сохраняться при ковиде:
- утомление;
- одышка или затрудненное дыхание;
- кашель;
- боль в суставах;
- боль в груди;
- проблемы с памятью, концентрацией или сном;
- боль в мышцах или головная боль;
- быстрое или учащенное сердцебиение;
- потеря запаха или вкуса;
- депрессия или тревожность;
- высокая температура;
- головокружение, когда человек встает;
- ухудшение состояния после физических или умственных нагрузок.
Какие врачи могут помочь
Осложнения со стороны сердца после ковида наблюдаются у людей разного возраста, даже если в анамнезе не было болезней сердца. По данным Американской кардиологической ассоциации, к группе повышенного риска относятся пожилые пациенты с ишемической болезнью или высоким артериальным давлением в анамнезе, но риск имеет любой человек.
Если после выздоровления у человека сохраняются боль в груди, одышка, учащенное сердцебиение или слабость, терапевт направит его на консультацию к кардиологу. Во время визита кардиолог проведет три базовых обследования для определения здоровья сердца: ЭКГ, эхокардиографию и кардиологический стресс-тест.
Терапевт также может назначить рентгенографию грудной клетки, чтобы отследить какие-либо повреждения легких. Британское торакальное сообщество рекомендует делать рентген грудной клетки людям с серьезными респираторными заболеваниями, которые длились 12 недель.
Какие анализы сдавать
Анализы крови, которые могут назначить в зависимости от симптомов:
- натрийуретические пептиды мозга – повышение уровня белков может указывать на сердечную недостаточность;
- общий анализ крови поможет исключить анемию у человека с одышкой и показать количество эритроцитов и лейкоцитов. Если лейкоцитов больше нормы, это может сигнализировать об активной инфекции. Этот анализ используют для выявления лимфопении – признака острого течения ковида, при котором количество лимфоцитов уменьшается;
- С-реактивный белок – этот анализ определяет реакцию печени на воспаление в организме. Этот биомаркер обычно повышен у людей с ковидом;
- ферритин можно использовать для выявления анемии или проблем с эритроцитами, а также воспаления в организме;
- тропонин – повышенный уровень может указывать на повреждение сердца или даже сердечный приступ.