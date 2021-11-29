Среди распространенных осложнений в результате COVID-19: инсульт, кровотечение и нарушение работы различных органов.

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Наше исследование показывает, что осложнения со стороны центральной нервной системы являются важной причиной заболеваемости и смертности во время этой разрушительной пандемии,

– сказал ведущий автор исследования Скотт Х. Фаро.

Доктор Фаро инициировал исследование после того, как обнаружил, что существующая литература по поводу осложнений со стороны центральной нервной системы у госпитализированных COVID-пациентов основывается на относительно небольшом количестве случаев.

Чтобы получить более полную картину, он и его коллеги проанализировали около 40 тысяч случаев госпитализации пациентов с положительным диагнозом COVID-19 из 7 университетских больниц США и 4 западноевропейских университетских клиник. Этих пациентов госпитализировали с сентября 2019 года по июнь 2020 года. Их средний возраст составлял 66 лет, а мужчин было вдвое больше, чем женщины.

Результаты анализа:

Чаще всего причиной госпитализации были спутанность сознания и изменение психического статуса, за которым следовала лихорадка.

Многие пациенты страдали такими сопутствующими заболеваниями, как гипертония, сердечные заболевания и диабет.

Были выявлены 442 острых результата нейровизуализации, которые, скорее всего, были связаны с вирусной инфекцией. Общая частота осложнений со стороны ЦНС в этой группе пациентов составляла 1,2%. Заболеваемость 1,2% означает, что не более одного из 100 пациентов, которые поступили в больницу с COVID-19, будут иметь проблемы с мозгом.

Наиболее частым осложнением был ишемический инсульт с частотой 6,2%, за которым следовали внутричерепное кровоизлияние (3,72%) и энцефалит (0,47%), воспаление головного мозга.

Исследователи также выявили небольшой процент необычных результатов, таких как острый диссеминированный энцефаломиелит, воспаление головного и спинного мозга и синдром задней обратимой энцефалопатии – синдром, имитирующий многие симптомы инсульта.