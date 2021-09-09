Какие побочные эффекты вызывают вакцины Pfizer и Moderna: результаты крупнейшего исследования

В продолжающемся исследовании уже участвуют больше 6 миллионов американцев. Ученые не обнаружили каких-либо серьезных побочных эффектов, связанных с мРНК вакцинами против COVID-19.

Наблюдение продлится еще два года, но пока медики нашли лишь десятки проблемных случаев на миллионы пациентов. Опубликованные выводы охватывают середину декабря 2020 года до 26 июня 2021 года.

Также на тему: Витамин D или витамин С: что действительно улучшает иммунитет

Исследование побочных эффектов мРНК вакцин

Исследование не выявило каких-либо серьезных последствий для здоровья, которые могут быть связаны с Pfizer-BioNTech или Moderna. Ученые сравнили конкретные побочные эффекты в первые три недели после введения мРНК с побочными эффектами, которые наблюдались через 3 – 6 недель.

В целом, изучили данные 6,2 миллиона человек после первой дозы и 5,7 миллиона человек после второй дозы. Ученые искали 23 потенциальных проблемы со здоровьем, которые возникли после других прививок или о которых сообщили пациенты.

Но ученые обнаружили, что ни один из них не проявился до уровня, который был статистически значимым после вакцинации.

Побочные эффекты вакцин Pfizer и Moderna

Исследования выявили 34 случая миокардита (воспаление сердца) и перикардита (воспаление окружающего мешка сердца) у пациентов в возрасте от 12 до 39 лет – 85% были мужчинами и 82% были госпитализированы в среднем на один день. По словам исследователей, почти все они выздоровели к моменту проведения осмотра.

Ученые подсчитали, что в возрастной группе от 12 до 39 лет существует риск дополнительных 6,3 случая миокардита на миллион человек. Авторы исследования отметили, что это значительно меньше, чем риск, связанный с самим COVID-19.

Какая вакцина эффективнее

Последнее исследование показало, что прививка вакциной Moderna сформировало больше антител против коронавируса, чем вакциной от Pfizer/BioNTech. Также в другом исследовании подтвердили более высокую эффективность вакцины Moderna против штамма Дельта.