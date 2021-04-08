Какие побочные реакции фиксировали у украинцев после вакцинации против COVID-19
816 – именно столько побочных реакций зафиксировали в Украине после прививки против коронавируса. Речь о периоде с начала массовой вакцинации 24 февраля и до 4 апреля.
Важно, что 99,1% побочных эффектов – несерьезные. Об этом говорится в отчете Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины, опубликованном 7 апреля.
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Сколько случаев побочных реакций обнаружили в Украине за период вакцинации
По состоянию на 4 апреля в Украине было чуть больше 290 тысяч привитых первой дозой вакцины против COVID-19. При этом заявлений о побочных эффектах поступило 816.
- 99,1% из них были несерьезными, а 94,73% – предсказуемыми.
Какие побочные реакции после прививки против COVID-19 выявляли в украинцев
Чаще всего побочные реакции были следующими:
- Повышение температуры, утомляемость, общая слабость, покраснение, боль и отек – в 66,83% случаев.
- В опорно-двигательном аппарате – миалгия и артралгия (боль в мышцах и костях) – 11,8%.
- Головная боль и бессонница – 11,7%.
- Тошнота, диарея, боль в животе, металлический привкус во рту – 3,21%.
- Отек гортани, насморк, боль в горле, крапивница – 1,63%.
Очень редко случались такие побочные реакции:
- Потливость и другие расстройства – 1,23%.
- Изменение показателей давления – 1,14%.
- Ощущение тяжести и давления за грудной клеткой, тахиаритмия – 0,89%.
- Одышка, сухой кашель, боль в горле, затрудненное дыхание – 0,59%.
- Снижение и отсутствие аппетита – 0,35%.
- Дезориентация, отсутствие сна, чувство тревоги, паническая атака – 0,25%.
- В крови и лимфе – лимфаденатопия, флебит, увеличенное время свертывания – 0,15%.
- Расстройства слуха (заложенность ушей) – 0,10%.
- Расстройства мочевыделительной системы – 0,05%.
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