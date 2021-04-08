816 – именно столько побочных реакций зафиксировали в Украине после прививки против коронавируса. Речь о периоде с начала массовой вакцинации 24 февраля и до 4 апреля.

Важно, что 99,1% побочных эффектов – несерьезные. Об этом говорится в отчете Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины, опубликованном 7 апреля.

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Сколько случаев побочных реакций обнаружили в Украине за период вакцинации

По состоянию на 4 апреля в Украине было чуть больше 290 тысяч привитых первой дозой вакцины против COVID-19. При этом заявлений о побочных эффектах поступило 816.

99,1% из них были несерьезными , а 94,73% – предсказуемыми .

В целом побочные реакции появились у 0,28% всех привитых.

Какие побочные реакции после прививки против COVID-19 выявляли в украинцев

Чаще всего побочные реакции были следующими:

Повышение температуры, утомляемость, общая слабость, покраснение, боль и отек – в 66,83% случаев.

В опорно-двигательном аппарате – миалгия и артралгия (боль в мышцах и костях) – 11,8%.

Головная боль и бессонница – 11,7%.

Тошнота, диарея, боль в животе, металлический привкус во рту – 3,21%.

Отек гортани, насморк, боль в горле, крапивница – 1,63%.

Очень редко случались такие побочные реакции:

Потливость и другие расстройства – 1,23%.

Изменение показателей давления – 1,14%.

Ощущение тяжести и давления за грудной клеткой, тахиаритмия – 0,89%.

Одышка, сухой кашель, боль в горле, затрудненное дыхание – 0,59%.

Снижение и отсутствие аппетита – 0,35%.

Дезориентация, отсутствие сна, чувство тревоги, паническая атака – 0,25%.

В крови и лимфе – лимфаденатопия, флебит, увеличенное время свертывания – 0,15%.

Расстройства слуха (заложенность ушей) – 0,10%.

Расстройства мочевыделительной системы – 0,05%.