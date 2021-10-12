Какие последствия для здоровья может иметь сутулость

Сутулость может привести к болям в спине, шее и плечах, искривлению позвоночника и проблемам с суставами. Другие последствия неправильной осанки – изжога, запоры и недержание мочи.

Осанка влияет на опорно-двигательный аппарат – кости, мышцы и суставы. Если постоянно сутулиться, напрягаются мышцы и повышается риск травмировать позвоночник. Небольшое нарушение осанки, когда лопатки или плечи находятся не на одном уровне или когда человек сутулится, – это не заболевание. Но постоянная сутулость может привести к боли в спине.

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Какие последствия может иметь сутулость

головная боль. Из-за сутулости напрягаются мышцы затылка, шеи, верхней части спины и челюсти. Это может давить на близлежащие нервы и вызывать головную боль или мышечные спазмы;

Из-за сутулости напрягаются мышцы затылка, шеи, верхней части спины и челюсти. Это может давить на близлежащие нервы и вызывать головную боль или мышечные спазмы; боль в челюсти. Если человек сутулится, его голова наклонена вперед. Из-за этого напрягаются мышцы под подбородком и появляются проблемы в области височно-нижнечелюстного сустава – боль, затруднение при открывании рта;

Если человек сутулится, его голова наклонена вперед. Из-за этого напрягаются мышцы под подбородком и появляются проблемы в области височно-нижнечелюстного сустава – боль, затруднение при открывании рта; боль в спине, плечах и шее – она может быть хронической и снижает качество жизни;

– она может быть хронической и снижает качество жизни; недержание мочи. Сутулость увеличивает давление в животе и мочевом пузыре. Поэтому плохая осанка способствует недержанию, когда у человека выделяется немного мочи, если он смеется или кашляет;

Сутулость увеличивает давление в животе и мочевом пузыре. Поэтому плохая осанка способствует недержанию, когда у человека выделяется немного мочи, если он смеется или кашляет; запор. Когда человек горбится, сидя на унитазе, а его колени находятся ниже бедер, это может спровоцировать запор;

Когда человек горбится, сидя на унитазе, а его колени находятся ниже бедер, это может спровоцировать запор; изжога. Неправильная осанка может вызвать изжогу после еды из-за кислотного рефлюкса, когда кислота из желудка забрасывается обратно в пищевод;

Неправильная осанка может вызвать изжогу после еды из-за кислотного рефлюкса, когда кислота из желудка забрасывается обратно в пищевод; усталость и проблемы с дыханием. Сутулость стягивает грудную клетку и сдавливает диафрагму. Из-за этого уменьшается объем легких, что приводит к поверхностному или затрудненному дыханию, усталости и нехватке энергии и может влиять на общую работоспособность.

Правильная осанка снимает напряжение с суставов и мышц и предотвращает появление боли. Чтобы улучшить осанку, нужно следить за позой и движениями. Если вы долго работаете сидя, старайтесь чаще менять положение, делайте перерывы, а если позволяет время и место – разминайтесь, чтобы снять мышечное напряжение.

Как предотвратить искривление позвоночника