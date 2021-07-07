Ученые из Новой Зеландии оценили, насколько связано детское ожирение с выполнением национальных рекомендаций по питанию грудных младенцев и детей младшего возраста, разработанных на основе правил, утвержденных ВОЗ и другими международными органами здравоохранения.

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Согласно этим рекомендациям, матерям нельзя давать ребенку пищу, которая содержит большое количество соли, сахара и трансжиров, также в черном списке оказались сладкие газированные напитки.

Как происходило исследование

Авторы работы проанализировали данные национального исследования с участием более 6,8 тысячи женщин и их детей, родившихся в 2008 – 2009 годах. В течение девяти месяцев после родов участницы отвечали на вопросы о состоянии здоровья младенцев и особенностях питания, перечисляя конкретные продукты, используемые для кормления. Через 4,5 года ученые собирали данные о состоянии здоровья детей, сосредоточившись главным образом на индексе массы тела каждого ребенка.

Негативное влияние неправильного питания младенцев

Оказалось, что только 2% матерей строго выполняют все рекомендации.

Около 15% придерживаются половины из них. Самым главным открытием было то, что примерно треть детей, чьи родители меньше уделяли внимания здоровому питанию, подвержены высокому риску ожирения в возрасте 4,5 года и старше.

В частности, вероятность избыточного веса у таких детей повышена на 50% по сравнению с другими детьми, причем для мальчиков этот риск несколько выше.

Это свидетельствует о необходимости более активной поддержки семей и даже, возможно, вмешательства, для того, чтобы родители придерживались рекомендованных методов кормления детей, чтобы снизить рост детского ожирения,

– отметили авторы исследования.