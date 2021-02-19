После скандала со стоматологом из Ровно, которая жестоко обращалась с детьми во время лечения, многие родители задали себе вопрос, как уберечь свое чадо от подобных ситуаций и имеют ли они право находиться в кабинете во время оказания медицинской помощи ребенку.

Бить, запугивать или угрожать – недопустимо для врача любой специальности. Кроме физических травм такие действия наносят детям тяжелые психологические травмы.

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Вы должны дать согласие на лечение

Эксперт по медицинскому праву, адвокат Елена Бабич рассказала правовые нюансы оказания стоматологической помощи детям. Так, по ее словам, обязательная предпосылка начала лечения – добровольное информированное согласие пациента: перед началом манипуляций врач объясняет пациенту все нюансы лечения, а пациент подтверждает, что он все понял и соглашается на процедуру подписью в согласии.

Кто подписывает согласие на лечение: Согласие на лечение малолетних детей (до 14 лет) подписывают родители или законные опекуны.

Дети с 14 лет имеют право на выбор врача и предоставление согласия на лечение, но не могут отказаться от лечения.

Если пациенту от 14 до 18 лет, лучше, если информированное согласие подписывает и пациент, и один из родителей ребенка.

Могут ли родители оставаться в кабинете

Действующее законодательство не содержит норм, которые бы запрещали или ограничивали право родителей присутствовать при оказании амбулаторной стоматологической помощи ребенку.

Елена Бабич – адвокат “Но каждая клиника может утвердить внутренний порядок, в котором прописать собственные правила оказания медицинской помощи детям. Советую родителям ознакомиться с правилами клиники перед началом лечения и если они их не устраивают – лучше обратиться в другое медицинское учреждение.”

Особенно актуально присутствие родителей во время первичного приема, так ребенок чувствует себя в безопасности. Когда доверительные отношения между пациентом и врачом установлены, тогда родители решают сами, оставаться ли в кабинете с ребенком.

Родители могут присутствовать, но не должны. Врач может попросить родителей выйти, но он не может запретить им зайти в кабинет.

Лечить зубы ребенку может быть непросто, ведь маленькие пациенты часто боятся, или наоборот слишком активные во время лечения. Чтобы не навредить ребенку, не ранить инструментом врачи могут придерживать ребенка, есть клиники, где врачи привязывают ребенка ремнями безопасности. Но опять же, такие условия обязательно должны быть прописаны в условиях лечения и вы должны с ними согласиться, если нет – найти другую клинику.

Условия пребывания родителей в стоматкабинете

Применение местной анестезии тоже в обязательном порядке следует обсудить с родителями или опекунами ребенка, в частности для того, чтобы установить возможные аллергические реакции.

Если лечение проходит в условиях седации , то при полном или частичном присутствии сознания у ребенка родители могут и имеют право быть рядом с ним.

, то при полном или частичном присутствии сознания у ребенка родители могут и имеют право быть рядом с ним. Если же речь идет о лечении в условиях общего обезболивания или о медикаментозном сне, тогда присутствие родителей невозможна. Зато есть вариант с видеодоступом к тому, что происходит в кабинете.

Что делать, если врач проявил насилие к ребенку

Елена Бабич отметила, что в случае, если после похода к врачу на теле ребенка остались синяки – надо обратиться в лечебное учреждение, чтобы их осмотрели и зафиксировали.

Кроме того, стоит пойти к детскому психологу – он выяснит, имели ли место насильственные действия и каковы их последствия для психики ребенка. Последний шаг – написать заявление в полицию.

Можно ли привлечь врача к ответственности

Елена Бабич – адвокат "Врач может понести уголовную или гражданско-правовую ответственность за насильственные действия в отношении ребенка. Но лишить врача лицензии невозможно, поскольку в Украине не существует индивидуального лицензирования врачей."

Кроме того, по словам Елены, основания для лишения лицензии четко определены законодательством и среди них нет такого основания как "насильственные действия со стороны врача" даже в случае вынесения приговора судом.

Актуально о расследовании дела стоматолога из Ровно

По данным следствия, врач совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем причинила им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания.

Сейчас правоохранители установили 3 пострадавших от таких действий стоматолога летом 2020 года.

Кроме того, в феврале 2021 года врач, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, во время лечения зубов причинила ему легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяки на плечах.

Поэтому против врача открыли 5 уголовных дел.

Правоохранители сначала не могли установить место пребывания врача: ее не было ни по месту жительства, ни по месту работы. Сообщение о подозрении вручили ее отцу, как близкому родственнику.

Впрочем, впоследствии врача все же нашли – в частном доме, где она "зарегистрирована, однако ранее не проживала". Никаких показаний подозреваемая пока не дает.