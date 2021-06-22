Как происходило исследование

Группа американских ученых исследовала данные платформы Castlight Health о состоянии здоровья 2,9 миллиона семей в США за десять месяцев 2020 года. Специалисты сосредоточились на анализе информации о днях рождения всех членов семьи и подтвержденных тестах на COVID-19 в течение двух недель после предполагаемого празднования этого события.

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Ученые не знали точно, кто и как отмечал детские дни рождения, поэтому руководствовались универсальной моделью поведения американцев – в США принято устраивать большие вечеринки с детьми.

Детские дни рождения самые опасные

Результаты показали устойчивую связь между праздниками и повышенным риском передачи коронавирусной инфекции. В районах, где был зафиксирован высокий уровень заболеваемости, вероятность получения положительных тестов в семьях в течение двух недель после дня рождения ребенка была в среднем на 30% выше, чем в других семьях. Ни погода, ни введенные ограничения никак не влияли на эти показатели.

Риск заражения после дня рождения взрослого члена семьи был более чем в два раза ниже, чем после детского дня рождения. Авторы исследования не знают точной причины этого феномена, однако предположили, что взрослый человек может отказаться от шумной вечеринки, в то время, как многие родители не решаются лишить ребенка долгожданного праздника.

Если вы собираетесь неформально с семьей и друзьями, вы можете потерять бдительность и не наденете маску. Вероятно, вам кажется, что члены семьи и друзья не несут для вас такой угрозы, как широкая публика,

– считают ученые.

Для всех родителей важно заботиться о своих детях. С влажной туалетной бумагой Smile это становится еще легче! Гипоаллергенные компоненты, которые не вызывают раздражений у малыша, и доступная цена – кажется, это идеальное сочетание.