Да, за сутки удалось иммунизировать 188 758 человек против COVID-19. Первую дозу получили 73 097 человек, полностью привиты, то есть получили 2 укола – 115 661 человек.
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Прививки проводили 965 мобильных бригад по иммунизации, 3 247 пунктов прививки и 466 центров вакцинации населения.
Какие вакцины использовали за сутки
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584,
- Coronavac – 68 227,
- Moderna – 30 947.
- Covishield (AstraZeneca) – 0
- AstraZeneca – 0,
- Janssen (Johnson & Johnson's) –0.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Общая картина вакцинации
Всего с начала вакцинальной кампании провакцинировали 13 826 163 человека, из них:
- получили первую дозу – 13 826 161 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек;
- В общей сложности провели 25 747 899 прививок.
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