Какие препараты выбирали украинцы во время прививок от COVID-19

За сутки 6 декабря в Украине более 188 тысяч человек вакцинировали против коронавируса. Использовали для этого три разных препарата.

Да, за сутки удалось иммунизировать 188 758 человек против COVID-19. Первую дозу получили 73 097 человек, полностью привиты, то есть получили 2 укола – 115 661 человек.

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Прививки проводили 965 мобильных бригад по иммунизации, 3 247 пунктов прививки и 466 центров вакцинации населения.

Какие вакцины использовали за сутки

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584,

Coronavac – 68 227,

Moderna – 30 947.

Covishield (AstraZeneca) – 0

AstraZeneca – 0,

Janssen (Johnson & Johnson's) –0.



Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Общая картина вакцинации

Всего с начала вакцинальной кампании провакцинировали 13 826 163 человека, из них:

получили первую дозу – 13 826 161 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек;

В общей сложности провели 25 747 899 прививок.

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