Какие препараты выбирали украинцы во время прививок от COVID-19

7 декабря 2021 , 09:02
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Источник:

Минздрав

За сутки 6 декабря в Украине более 188 тысяч человек вакцинировали против коронавируса. Использовали для этого три разных препарата.

Да, за сутки удалось иммунизировать 188 758 человек против COVID-19. Первую дозу получили 73 097 человек, полностью привиты, то есть получили 2 укола – 115 661 человек.

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Прививки проводили 965 мобильных бригад по иммунизации, 3 247 пунктов прививки и 466 центров вакцинации населения.

Какие вакцины использовали за сутки

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584,
  • Coronavac – 68 227,
  • Moderna – 30 947.
  • Covishield (AstraZeneca) – 0
  • AstraZeneca – 0,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) –0.


Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Общая картина вакцинации

Всего с начала вакцинальной кампании провакцинировали 13 826 163 человека, из них:

  • получили первую дозу – 13 826 161 человек;
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек;
  • В общей сложности провели 25 747 899 прививок.

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Автор: Аліна Оліховська