Какие привилегии будут иметь вакцинированные украинцы

Основное преимущество вакцинированных людей в том, что они защищены. Также вакцинированные украинцы будут иметь дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещение публичных мероприятий.

Об этом в интервью рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, основная идея, которую, вероятнее всего, будет использовать Украина – это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском.

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Как люди смогут подтвердить вакцинацию

Игорь Кузин “Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидембезопасности. Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования”.

Он добавил, что это будет QR-код, который будет свидетельствовать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Права людей

Но действительно, когда мы будем продумывать такие меры, обязательно надо будет сохранить баланс между правами человека. Мы также понимаем, что определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний,

– заявил главный санврач.

По словам Кузина, важно, чтобы идея не сработала наоборот – то есть, чтобы не образовалось сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры.

Как получить сертификат вакцинации