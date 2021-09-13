В частности, заведения в которых работники и посетители имеют COVID-сертификаты, смогут избежать ограничений желтой и зеленой зон эпидемиологической опасности.

Заметьте Правительство изменило правила карантина в Украине: что изменится

Данные будут проверять с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации. Документ будет доступен в приложении Дия.

Какие привилегии получат вакцинированные в Украине

Возможность пересекать границу без дальнейшей самоизоляции. В частности, говорится о жителях временно оккупированных территорий Украины.

Ограничения красной зоны не будут действовать для образовательных учреждений, участников, работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов. Требование – все участники должны обладать "зеленым" сертификатом.

Ограничения желтой зоны не будут работать для образовательных учреждений, участников работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов. Требование – 80% участников должны иметь "зеленый" сертификат.

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