Какие привилегии получат вакцинированные в Украине: полный список
Источник:Минздрав
Кабмин 13 сентября принял решение об усилении карантина. В частности, в Украине введут "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты. Вакцинированные украинцы получат ряд привилегий.
В частности, заведения в которых работники и посетители имеют COVID-сертификаты, смогут избежать ограничений желтой и зеленой зон эпидемиологической опасности.
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Данные будут проверять с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации. Документ будет доступен в приложении Дия.
Какие привилегии получат вакцинированные в Украине
Возможность пересекать границу без дальнейшей самоизоляции. В частности, говорится о жителях временно оккупированных территорий Украины.
Ограничения красной зоны не будут действовать для образовательных учреждений, участников, работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов. Требование – все участники должны обладать "зеленым" сертификатом.
Ограничения желтой зоны не будут работать для образовательных учреждений, участников работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов. Требование – 80% участников должны иметь "зеленый" сертификат.
Усиление карантина в Украине: главное
- Правительство 13 августа приняло решение об усилении в Украине карантина из-за пандемии коронавируса. В постановление №1236 внесены изменения, которые вступят в силу через 7 дней.
- В частности, в Украине введут "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.
- "Желтый" – человек сможет получить после 1 дозы вакцины.
- "Зеленый" – после 2 дозы.
- В Минздраве отметили, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате.
- Украинцы и дальше будут иметь право выбирать, каким из имеющихся препаратов вакцинироваться.