В Украине обязательными являются 10 прививок
Национальный календарь вакцинации, который работает в Украине с 2018 года, включает обязательное прививание от 10 заболеваний. Во время брифинга заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что со следующего года к плану прививок добавили еще одну вакцину.
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Перечень обязательных прививок:
- туберкулез,
- полиомиелит,
- дифтерия,
- коклюш,
- столбняк,
- гепатит B,
- гемофильная инфекция,
- краснуха,
- эпидемический паротит.
С 2022 года к перечню добавится вакцина от пневмококка.
Вакцинация проводится в коммунальных учреждениях здравоохранения и в частных клиниках.
Календарь профилактических прививок / Инфографика Минздрава
Качество вакцин можно проверить
Кабинеты вакцинации работают во всех детских и взрослых поликлиниках, во врачебных амбулаториях общей практики семейной медицины и центрах первичной медицинской помощи.
Ирина Микичак
“Родители также могут проверить вакцину на ее качество. Каждый флакон имеет термоиндикатор-квадрат на темном круге, который свидетельствует о том, что эта вакцина качественная, транспортировалась и хранилась в соответствующих условиях”.
В 2020 году Минздрав смог достичь стабильного охвата прививок на уровне 80%, однако для полноценной защиты необходимо дойти до уровня 95%.