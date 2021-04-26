В Украине обязательными являются 10 прививок

Национальный календарь вакцинации, который работает в Украине с 2018 года, включает обязательное прививание от 10 заболеваний. Во время брифинга заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что со следующего года к плану прививок добавили еще одну вакцину.

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Перечень обязательных прививок:

  • туберкулез,
  • полиомиелит,
  • дифтерия,
  • коклюш,
  • столбняк,
  • гепатит B,
  • гемофильная инфекция,
  • краснуха,
  • эпидемический паротит.

С 2022 года к перечню добавится вакцина от пневмококка.

Вакцинация проводится в коммунальных учреждениях здравоохранения и в частных клиниках.


Календарь профилактических прививок / Инфографика Минздрава

Качество вакцин можно проверить

Кабинеты вакцинации работают во всех детских и взрослых поликлиниках, во врачебных амбулаториях общей практики семейной медицины и центрах первичной медицинской помощи.

 

Ирина Микичак

“Родители также могут проверить вакцину на ее качество. Каждый флакон имеет термоиндикатор-квадрат на темном круге, который свидетельствует о том, что эта вакцина качественная, транспортировалась и хранилась в соответствующих условиях”.

В 2020 году Минздрав смог достичь стабильного охвата прививок на уровне 80%, однако для полноценной защиты необходимо дойти до уровня 95%.