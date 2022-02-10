Какие привычные продукты помогут людям с болезнью Паркинсона жить дольше

Люди, живущие с болезнью Паркинсона, имеют больший риск преждевременно умереть, по сравнению со здоровыми людьми. Впрочем исследователи выяснили, какая диета снижает смертность людей с этой болезнью.

В частности, в этом помогут продукты, богатые флавоноидами – соединениями, присутствующими в ярко окрашенных продуктах. Такие новые данные представили ученые из Университета штата Пенсильвания и Университета Квинса.

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Они исследовали влияние такого рациона на продолжительность жизни и уровень смертности у пациентов с Паркинсоном.

Результаты масштабного исследования обнадеживающие

Для этого ученые проанализировали данные 1 251 человека и измерили пропорции потребления яблок, черники, клубники, чая, апельсинов и красных вин.

В частности, в исследовании приняли участие 599 женщин и 652 мужчин. У всех них диагностировали болезнь Паркинсона.

Ученые оценивали употребление продуктов с высоким содержанием флавоноидов до и после диагностики болезни.

Питание людей анализировали в течение 32 – 34 лет до смерти или до завершения исследования.

до смерти или до завершения исследования. Потребление флавоноидов оценивалось через опрос каждые 4 года.

. Продукты, богатые флавоноидами, есть в ярких овощах и фруктах, ягодах, орехах, корнях, цветах, а также в чае и красном вине (например, черника, клубника).

В конце концов, доктор Гао и его коллеги обнаружили 2 важных результата:

участники с болезнью Паркинсона, которые употребляли продукты с высоким содержанием флавоноидов до постановки диагноза, имели более низкую смертность в целом; в то же время те, кто начал питание с высоким содержанием флавоноидов после диагностики, имели более низкую смертность из-за болезни.

Впрочем, в целом люди, живущие с болезнью Паркинсона, имеют более высокую смертность, чем другие. Однако "цветные" продукты в рационе способствуют уменьшению смертности,

– отметил автор исследования профессор Сян Гао.

Как вообще определенные продукты могут продлить жизнь

Он пояснил, что метаболиты флавоноидов могут преодолевать гематоэнцефалический барьер – это механизм между кровеносными сосудами мозга и компонентами, образующими мозговую ткань.

Также они могут уменьшать окислительный стресс, то есть повреждение и гибель клеток тела из-за окисления, а также атеросклероз. Эти особенности и придают флавоноидам способность сохранять функции мозга.

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В то же время авторы отмечают, что эти продукты не имеют причинно-следственной связи с лечением Паркинсона. Однако изменения образа жизни могут повлиять на течение болезни и на осложнения в будущем.