Какие продукты есть на завтрак, чтобы чувствовать себя хорошо

Строгих рекомендаций, запрещающих что-то есть утром, нет. Ваш завтрак – это ваш выбор. А вот о полезных завтраках существует много информации.

В диетических рекомендациях в качестве полезных продуктов советуют выбирать цельнозерновые крупы или хлопья, овощи, фрукты, нежирный несладкий йогурт. А при приготовлении блюд ограничивать сахар, соль и жир.

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Сухие завтраки

Сладкие хлопья и смеси гранола – не лучший выбор для завтрака, поскольку в них много добавленного сахара. Вместо них можно съесть цельнозерновые хлопья.

Это вариант здорового завтрака, поскольку в них есть клетчатка, витамины группы B, фолиевая кислота, железо и магний. Для сладости можно добавить свежие фрукты, например банан или ягоды. Или налить полужирное, 1% или обезжиренное молоко, нежирный йогурт без сахара и ароматизаторов, например греческий.

Яйца

Если вы любите яйца, можно приготовить их на завтрак, но лучше без добавления соли или жира. Например, вареные яйца без соли или омлет без масла с нежирным молоком вместо сливок.

Американская кардиологическая ассоциация предлагает в день одно яйцо или два яичных белка. По австралийским рекомендациям, можно съедать не более семи яиц в неделю, в диетических рекомендациях нет четких ограничений.

Еще на завтрак можно съесть одну из пяти порций овощей в день – это 80 граммов, или сколько умещается в ладони.

Ранее ученые провели длительный эксперимент, который доказал пользу зеленой средиземноморской диеты. Преимущества этого типа питания были выше по сравнению с обычным здоровым питанием и общей средиземноморской диетой.