Какие продукты уменьшают риск ухудшения умственных способностей

Флавоноиды – биологически активные компоненты растительного происхождения, которые считают сильными антиоксидантами. Его источник в пище – различные овощи и фрукты, включая ягоды.

Считается, что недостаток антиоксидантов в организме может играть роль в снижении когнитивных способностей во время старения. Ученые из Гарвардского университета проверили, связано ли употребление пищи, богатой флавоноидами, с динамикой ухудшения когнитивного здоровья.

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Новое исследование флавоноидов

В исследовании принимали участие почти 50 тысяч женщин и около 28 тысяч мужчин, средний возраст которых был 48 лет и 51 год соответственно. За ними наблюдали в течение 20 лет. Участники периодически заполняли подробные анкеты с указанием своего рациона.

Ученые рассчитали, сколько разных видов флавоноидов содержала их пища и как часто те их употребляли. В ходе исследования когнитивные способности проверяли два раза с помощью простых тестов.

Польза флавоноидов

Участники исследования, которые потребляли наибольшее количество флавоноидов с пищей, получали около 600 миллиграммов этих веществ в сутки. В группе с наименьшим потреблением флавоноидов дневной рацион включал 150 миллиграммов этих антиоксидантов. Для сравнения, 100 граммов клубники содержат около 180 мг, а 100 граммов яблок – около 113 миллиграммов флавоноидов.

У членов команды с наибольшим потреблением флавоноидов риск снижения когнитивных способностей был на 20% ниже, чем у людей, в рационе которых их было минимальное количество.

Какие флавоноиды самые полезные

Самыми полезными для когнитивного здоровья оказались флавоны – флавоноиды желтых и оранжевых фруктов и овощей. Антоцианины черники и вишни оказались чуть менее активными в этом отношении.

Люди, которые продемонстрировали в нашем исследовании лучшие результаты, съедали ежедневно не менее половины порции таких продуктов, как апельсины, сельдерей, грейпфрут, яблоки или груши. Возможно, другие компоненты этих продуктов также играли роль,

– рассказали авторы исследования