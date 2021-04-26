Диета и пищевые привычки могут играть важную роль как в усилении, так и в подавлении хронического воспалительного процесса в организме. О наличии хронического воспаления свидетельствует повышенный уровень некоторых воспалительных медиаторов в крови (интерлейкинов, С-реактивного белка). Увеличение показателей воспаления в организме связано с риском развития ряда заболеваний.

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Что такое хроническое воспаление

Воспаление – естественный защитный механизм. Он может быть ответом на инфекцию или повреждение тканей. Этот процесс может препятствовать распространению возбудителей болезней в организме, способствовать регенерации.

Однако длительное воспаление не идет на пользу здоровью. Если в организме не снижается уровень медиаторов воспаления годами, увеличивается риск хронических болезней и преждевременной смерти.

Какая пища вызывает хроническое воспаление

Источник: Oxford Academic

Шведская система здравоохранения считает такие продукты воспалительными:

Сахар, включая фруктозний сироп, десерты, сладкие напитки.

Очищенные зерновые (белый хлеб, крекеры, чипсы, рафинированные завтраки).

Жирное, красное и обработанное мясо (включая бекон, сосиски, салями).

Жареное, в первую очередь жареный картофель.

Избыток кофеина (эквивалент более двух чашек крепкого кофе).

Избыток алкоголя (более 1 – 2 грамма чистого спирта в день).

Паттерн питания, богатый перечисленными продуктами, часто называют западной диетой. В то же время рацион, который способствует воспалению, содержит мало противовоспалительных продуктов, например, фруктов и овощей.

Какие болезни вызывает провоспалительная диета

В новом исследовании международная группа ученых провела наибольший обзор связи провоспалительной диеты с различными заболеваниями. Их обзор включал 11 метаанализов. Рассмотренные исследования охватили более 4,3 миллиона человек. Ученые фокусировались на риске 38 болезней.

Были обнаружены убедительные доказательства того, что провоспалительные паттерны питания связаны с повышенным риском преждевременной смерти и развития 26 заболеваний. Среди них инфаркт миокарда, депрессия, злокачественные опухоли поджелудочной железы, органов дыхательной системы, ротовой полости.