Какие растения в Украине самые опасные и что делать после контакта с ними

Все знают, что крапива жалит и контакт с ней очень болезненный и неприятный. Но в Украине есть растения намного опаснее , которые могут нести серьезный вред здоровью. Их нельзя рвать, жевать и даже нюхать.

Болиголов

Это ядовитое растение можно встретить на всей территории Украины. Болиголов содержит никотиновые алкалоиды, например кониин, которые вызывают тошноту, рвоту, понос, головокружение, расстройства зрения, отсутствие координации, паралич.

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Болиголов по незнанию могут съесть дети, потому что внешне он похож на петрушку, а еще взрослые – потому что корень болиголова путают с хреном или потому что занимаются самолечением народными методами. Опасен и сок растения, поэтому рвать болиголов тоже не нужно.



Как выглядит болиголов / Фото: pinterest

Борщевик

Растет почти по всей Украине – на лугах, на берегах рек, возле дорог. Само по себе растение не опасно, но ее сок содержит токсичные химические вещества – фуранокумарины. Они вызывают фотофитодерматит – кожа, на которую попал сок, не сможет защитить себя от солнца. Если на это место попадут солнечные лучи, это вызывает сильный ожог. Химические вещества, которые вызывают фотофитодерматит.



Как выглядит борщевик / Фото: pinterest

Снежноягодник

Встречается на всей территории Украины, как декоративное растение. Есть его плоды нельзя: от нескольких ягод взрослым вряд ли что-то будет, а вот у детей может начаться тошнота, рвота и диарея.



Как выглядит снежноягодник / Фото: pinterest

Ландыш

Букеты ландышей можно купить на рынке, а кто-то собирает цветы в лесу сам, но в любом случае это может быть опасно. Стебель, цветки, листья и ягоды ландыша ядовиты, в них содержатся сердечные гликозиды – растительный яд. К тому же ландыш занесен в Красную книгу: лучше не рвать это растение и держать детей подальше от него.



Как выглядит ландыш / Фото: pinterest

Филодендрон

Это растение используют как декоративное: выращивают в горшках и высаживают на участках. Листья филодендрона содержат рафид оксалата – кристаллы, которые при жевании вызывают механическое раздражение. В редких случаях может развиться отек и непроходимость дыхательных путей. Попадание в глаза также вызывает боль, покраснение и отек.



Филодендрон / Фото: pinterest

Клещевина

Из семян клещевины делают касторовое масло, а еще оно содержит рицин – опасный яд, который считают возможным оружием массового поражения и используют в убийствах и террористических актах. Если проглотить семена целыми, скорее всего, не умрешь, а вот если их разгрызть, можно получить опасную дозу яда и тяжелое отравление.



Как выглядит клещевина / Фото: pinterest

Что делать при отравлении

Попадание на кожу

промыть кожу мылом или моющим средством и большим количеством воды. Еще можно протереть кожу медицинским спиртом

протереть щеткой под ногтями;

нанести на кожу влажные компрессы, лосьон с каламином или крем с гидрокортизоном, чтобы уменьшить зуд и образование пузырей. Но нужно следить, чтобы средство не попало на открытые раны;

принять антигистаминный препарат.

Попадание внутрь

С отравлением не надо пытаться справиться самостоятельно. Важно сразу же вызвать скорую помощь, а до прибытия врачей попытаться помочь пострадавшему человеку: очистить рот от остатков растения или ягоды, промыть водой глаза и кожу, если сок растения попал на них. Если человека тошнит, следить, чтобы он не подавился.