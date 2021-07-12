Лидеры по вакцинации

Столица показывает самый высокий уровень охвата прививками на 100 тысяч населения с начала вакцинальной кампании. Их показатель превышает средний по Украине вдвое.

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Сразу за лидером идут Киевская и Полтавская области. Если брать данные за последнюю неделю 5 – 11 июля, то самые высокие темпы вакцинации демонстрирует опять же город Киев, Полтавская и Киевская области.

Наибольший рост темпов вакцинации за прошедшую неделю зафиксировали в Херсонской области (+56%).

Справка. В целом в период 5 – 11 июля сделали 563 тысяч прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации.

Кто пасет задних

Самые низкие уровни охвата в целом на сегодня в таких областях:

Одесской;

Черновицкой;

Закарпатской.

За последнюю неделю самые низкие темпы вакцинации в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Ляшко прокомментировал темпы вакцинации

Как отметил Ляшко, ключевая цель Министерства здравоохранения и наших партнеров – защитить от COVID-19 всех украинцев. Именно поэтому с начала июня 2021 года по всей Украине открываются центры массовой вакцинации, где каждый желающий сможет вакцинироваться. На выходных работало более 200 центров массовой вакцинации.

Виктор Ляшко “Мы все видим падение объемов вакцинации на выходных. Врачам тоже нужен отдых. Но статистика показывает, что даже центры массовой вакцинации, которые работают на выходных, не используют свой потенциал по максимуму”.

Он призвал украинцев активнее беспокоиться о своем здоровье и подсказать родственникам и друзьям, особенно пожилого возраста, адрес центра вакцинации. График работы центров – по этой ссылке.