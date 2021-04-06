Какие регионы могут скоро выйти из красной зоны карантина
Ситуация с коронавирусом значительно улучшилась в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Поэтому эти регионы скоро смогут выйти из "красной" зоны карантина.
Источник:24 канал
Во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов сам заявил, что упомянутые области скоро смогут покинуть красную зону. Но есть и те регионы, которые могут к ней присоединиться.
К теме Степанов заявил, что возможности медицинской системы Украины исчерпаны
Как отметил Степанов, еще месяц назад в Ивано-Франковской и Закарпатской областях была критическая ситуация. К примеру, 1 марта загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82%, а по состоянию на 6 апреля – 37%.
Максим Степанов
"У нас значительно уменьшилось количество заболевших, что в Ивано-Франковской, что в Закарпатской, что в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из красного уровня”.
Между тем в эфире одного из телеканалов в Кабмине назвали регионы, в которых могут ввести карантинные ограничения красного уровня. Это Харьковская и Хмельницкая области.
Коронавирус в Украине: коротко
- По состоянию на 6 апреля в Украине выявили 1 769 164 случаев заражения коронавирусом. От осложнений болезни умерли 35 017 человек, зато выздоровели 1 362 379 пациентов.
- За минувшие сутки болезнь обнаружили у 13 276 жителей страны. В больницы госпитализировали 2 545 больных. Еще 430 пациентов умерли.
- Темпы вакцинации в Украине достаточно медленные. Первую дозу вакцины получили 304 678 граждан, а вторую всего 2 человека.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся 11 регионов: город Киев, а также Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Черкасская и Львовская области.
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