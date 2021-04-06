Ситуация с коронавирусом значительно улучшилась в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Поэтому эти регионы скоро смогут выйти из "красной" зоны карантина.

Во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов сам заявил, что упомянутые области скоро смогут покинуть красную зону. Но есть и те регионы, которые могут к ней присоединиться.

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Как отметил Степанов, еще месяц назад в Ивано-Франковской и Закарпатской областях была критическая ситуация. К примеру, 1 марта загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82%, а по состоянию на 6 апреля – 37%.

Максим Степанов "У нас значительно уменьшилось количество заболевших, что в Ивано-Франковской, что в Закарпатской, что в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из красного уровня”.

Между тем в эфире одного из телеканалов в Кабмине назвали регионы, в которых могут ввести карантинные ограничения красного уровня. Это Харьковская и Хмельницкая области.

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