Как происходило исследование

Для исследования специалисты MIT разработали формулу оценки риска заражения в закрытом пространстве с учетом различных факторов – количество людей, продолжительность контакта, активность, ношение масок, качество вентиляции, соблюдение социальной дистанции.

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Какие риски заразиться коронавирусом в помещении

Расчеты показали, что при спокойном взаимодействии нескольких людей – например, на небольшом совещании, – во время разговоров выделяется небольшое количество аэрозолей с содержанием вируса, которые будут достаточно быстро оседать на пол. Однако если в помещении находится много людей, которые громко разговаривают, кричат ​​или поют, капли с вирусными частицами могут дольше задерживаться в воздухе.

Да, если 25 человек в одном помещении в масках (и понятно, регулярно меняют их) и говорят, то если к ним присоединится зараженный, присутствующие могут инфицироваться через сутки.

(и понятно, регулярно меняют их) и говорят, то если к ним присоединится зараженный, присутствующие могут инфицироваться через сутки. Однако если те же 25 человек не носят маски и не разговаривают, а инфицированный оказался в одном помещении с ними, временной промежуток, в течение которого может произойти заражение, сокращается до 77 минут.

и не разговаривают, а инфицированный оказался в одном помещении с ними, временной промежуток, в течение которого может произойти заражение, сокращается до 77 минут. Если же все эти люди не носят маски и поют (например, на небольшом концерте), этот срок уменьшается до 3 минут. При этом совершенно неважно, придерживаются ли они во всех случаях социальной дистанции.

(например, на небольшом концерте), этот срок уменьшается до 3 минут. При этом совершенно неважно, придерживаются ли они во всех случаях социальной дистанции. Временной промежуток, в течение которого может произойти заражение, резко уменьшается, если инфицированный человек является носителем "британского" варианта вируса В.1.1.7, который, как известно, обладает повышенной заразностью. Однако вероятность распространения патогена снижается, если в помещении используются вентиляционные системы с качественными фильтрами.

В.1.1.7, который, как известно, обладает повышенной заразностью. Однако вероятность распространения патогена снижается, если в помещении используются вентиляционные системы с качественными фильтрами. Авторы исследования отметили также, что дети гораздо менее восприимчивы к заражению. Например, в ресторане с хорошей вентиляцией 25 детей могут безопасно находиться без масок в одном помещении с носителем начального варианта вируса до четырех часов, с носителем В.1.1.7 – до двух часов.

Наше исследование указывает на неадекватность правила дистанцирования и предлагает более рациональную альтернативу снижения риска передачи коронавируса. Ношение масок и использование качественной вентиляции в помещениях более эффективная мера для защиты от SARS-Cov-2,

– отметили ученые.



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