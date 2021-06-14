Какие самые частые последствия легкого течения коронавируса

Еще недавно считалось, что постковидный синдром возникает преимущественно у пациентов, переживших тяжелое течение COVID-19. Наибольший обзор исследований подтвердил, что даже после легких симптомов коронавирусной инфекции можно столкнуться с тяжелыми последствиями.

Группа ученых из Великобритании проанализировала результаты 215 исследований из 30 стран, в которых участвовали в общей сложности более 105 тысяч пациентов с COVID-19. Авторы обзора сосредоточились главным образом на оценке неврологических и психиатрических расстройств после перенесенной инфекции.

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Самые распространенные симптомы постковидного синдрома

Поскольку в исследованиях отслеживались различные симптомы в различных группах пациентов, ученые объединили полученные данные, чтобы оценить их распространенность.

Среди длительных неврологических симптомов у госпитализированных пациентов лидирует:

потеря обоняния (43%),

слабость (40%),

утомляемость (38%),

потеря вкуса (37%),

мышечная боль (25%),

головная боль (21%).

О депрессии сообщили 23% переболевших, о постоянной тревоге – 16%. Анализ данных показал также, что после тяжелого течения COVID-19 в редких случаях развиваются тяжелые неврологические состояния, такие как ишемический инсульт (1,9%), геморрагический инсульт (0,4%) и судороги (0,06%).

Последствия легкого течения коронавируса

Ученые отметили, что большинство исследований были посвящены преимущественно последствиям COVID-19 после тяжелого течения, а также в тех работах, где оценивалось состояние амбулаторных пациентов, часто не учитывались люди с легкими симптомами или бессимптомные носители.

Да, большая часть пациентов после легкого течения COVID-19 сообщала о хронической усталости (55%), потере обоняния (52%), мышечной боли (45%), потере вкуса и головной боли (44%).

Мы ожидали, что неврологические и психиатрические симптомы будут чаще встречаться в тяжелых случаях COVID-19, но вместо этого мы обнаружили, что некоторые проявления оказались более выраженными в группах пациентов после легкого течения заболевания,

– отметили ученые.