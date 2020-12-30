Какие штаммы коронавируса есть в Украине и в каких регионах: ответ Минздрава
В Украине сейчас циркулируют 5 штаммов вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Исследования показали, что все они принадлежат к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая.
Исследование ЦОЗ
Наличие нескольких штаммов коронавируса в Украине подтвердила лаборатория Лондона, куда отправили 50 образцов, взятых у пациентов из девяти регионов, говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья.
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Какие штаммы вируса обнаружили
В Украине определены генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.
- В1 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Италии.
- В1.1 – вирусы генетической линии В1 отличаются тремя нуклеотидними заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).
- В1.1.1 – циркуляция этих вирусов обнаружена одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.
- В1.5 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Испании.
- В2 – вирусы этой группы циркулируют в более чем 57 странах мира на 6 континентах.
В ЦОЗ также отметили, что вирус SARS-CoV-2 мутирует медленнее, чем вирусы гриппа или ВИЧ.
Почему коронавирус мутирует?Это РНК-вирус, то есть совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя. Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными.
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