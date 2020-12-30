В Украине сейчас циркулируют 5 штаммов вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Исследования показали, что все они принадлежат к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая.

Исследование ЦОЗ

Наличие нескольких штаммов коронавируса в Украине подтвердила лаборатория Лондона, куда отправили 50 образцов, взятых у пациентов из девяти регионов, говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья.

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Области, которые анализировали: Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая.

Какие штаммы вируса обнаружили

В Украине определены генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2.

В1 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Италии.

– вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Италии. В1.1 – вирусы генетической линии В1 отличаются тремя нуклеотидними заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

– вирусы генетической линии В1 отличаются тремя нуклеотидними заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC). В1.1.1 – циркуляция этих вирусов обнаружена одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.

– циркуляция этих вирусов обнаружена одновременно на территории стран ЕС и Великобритании. В1.5 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Испании.

– вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, которые циркулируют на территории Европы и происходят из Испании. В2 – вирусы этой группы циркулируют в более чем 57 странах мира на 6 континентах.

В ЦОЗ также отметили, что вирус SARS-CoV-2 мутирует медленнее, чем вирусы гриппа или ВИЧ.