Какие штаммы коронавируса распространялись в 2021 и как они повлияли на эффективность вакцин

Все вирусы, в частности коронавирус SARS-CoV-2, со временем меняются. Большинство мутаций никак не влияют на свойства вируса, но некоторые могут оказаться действительно опасными.

В 2021 году мир всколыхнуло появление некоторых штаммов COVID-19, которые вызывают беспокойство и мы расскажем о них все, что знаем.

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Коронавирус SARS CoV-2 – это РНК-вирус, мутация для которого является вполне естественной. Любой РНК-вирус (в частности коронавирус, грипп или корь) мутирует непрерывно и значительно больше подвержен мутациям, чем ДНК-вирус (к примеру герпес или оспа).

Это происходит из-за того, что как только РНК-вирус попадает в организм, он начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки. То есть от первоначального варианта образуются отдельные версии, которые развиваются так, как им заблагорассудится. Все для того, чтобы иметь больше шансов на выживание.

Иногда различные мутации вируса могут обнаруживаться в одном образце одновременно, и это вполне нормальное явление. У каждого штамма есть свои особенности, но большинство мутаций не несут никакой опасности, и со временем их вытесняют более сильные штаммы.

Коронавирус имеет десятки тысяч мутаций, которые ученые разделяют на так называемые "клады". Те, в свою очередь, разделяют на разнообразные варианты. Как мы уже рассказали выше, большинство вариантов не несут никакой опасности. Всемирная организация здравоохранения пристально наблюдает за распространением всех вариантов коронавируса и больше всего выделяет те, которые "вызывают беспокойство" или "представляющие интерес".

Штаммы коронавируса, которые всколыхнули мир в 2021 году

Вызывающие беспокойство

Если в 2020 году таких вариантов было только 2 – Альфа и Бета, то в 2021 году их на 1 больше:

Гамма – P.1.

Дельта – B.1.617.2

Омикрон – B.1.1.529.

: штаммы Гамма и Дельта зафиксировали в конце 2020 года. В 2021 году их внесли в перечень "вызывающих беспокойство".



Штаммы COVID-19, которые вызывают беспокойство / графика ВОЗ

Кроме этого, сейчас в ВОЗ есть 2 штамма коронавируса, которые "вызывают интерес" – это Мю и Лямбда. Они занесены в эту категорию из-за того, что имеют генетические изменения, которые могли бы повлиять на распространение или тяжесть течения коронавируса. Впрочем, этого не случилось. Лямбда вспыхнула весной 2021 года, но быстро пошла на спад. То же можно сказать и о штамме Мю, который достиг своего пика летом и так же быстро угас.



Распространение штаммов Лямбда и Гамма / Графика CoVariants

Чем особенный вариант Гамма и почему вы можете о нем не помнить

Вариант P.1 впервые зафиксировали в Бразилии, где он вызвал существенную вспышку заболеваемости. Несмотря на это, он почему-то не слишком распространился на другие страны.

Гамма имеет более 30 мутаций, в том числе E484K и N501Y. Лабораторные исследования показывают, что вариант Гамма может избегать как естественного, так и вызванного вакциной иммунного ответа.

После вспышки в Бразилии Гамма вызвал сильное беспокойство ВОЗ, но через несколько месяцев ситуация нормализовалась, а активность этой мутации угасла.

Что мы знаем о Дельта

Штамм коронавируса Дельта B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии, в настоящее время доминирует в большей части мира. В начале 2021 года он быстро заменил доминирующий на то время вариант Альфа, поскольку имел значительно более высокую скорость распространения.

Вариант Дельта имеет 2 мутации в S-белке. Известно, что он лучше ускользает от иммунной системы, чем Альфа или начальный штамм из Ухани. Со всех уголков мира появлялись сообщения о том, что люди, которые были инфицированы старым вариантом вируса, повторно заразились Дельтой.

Но самой большой неожиданностью стало то, что к этому штамму стали уязвимі молодые люди и дети. В связи с этим в большинстве странах мира ввели детскую вакцинацию.

Омикрон начал стремительно распространяться в конце года

По данным ВОЗ, первый образец линии Омикрон или B.1.1.529 отобрали 9 ноября 2021 года в Южной Африке – в конце осени там значительно выросла заболеваемость.

Этот новый вариант, B.1.1.529, кажется, очень быстро распространяется,

– сообщил в твиттере директор Южно-Африканского центра по борьбе с эпидемией и инновациям, исследователь генетики в Университете Стелленбоша Тулио де Оливейра.

Генетическое секвенирование показало, что Омикрон содержит много тревожных мутаций, 12 из которых – в S-белке коронавируса. Некоторые из этих мутаций уже встречались в других вариантах, сделав их более опасными.

Одна из мутаций в Омикроне улучшила репликацию вируса в верхних дыхательных путях, что повышает риски распространения вируса. Также B.1.1.529 имеет обе основные мутации штаммов Дельта и Бета, которые отвечают за уклонение от иммунитета и быстрое распространение. Как и Дельта, Омикрон содержит мутацию под названием D614G, которая, по-видимому, помогает вирусу лучше прикрепляться к заражаемым клеткам.

Заметим, что в этом году было много примеров вариантов коронавируса, которые во время обнаружения казались пугающими, но ни к чему не привели. К примеру, в начале года в центре внимания был вариант Бета, ведь он лучше всего избегал иммунную систему. А в итоге мир захватил Дельта-штамм.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что случаи заболевания Омикрон, зарегистрированные в европейских странах, являются "преимущественно легкими". То же говорят и в ВОЗ, но замечают, что пока рано об этом говорить.

Понятно лишь то, что Омикрон распространяется в 4,2 раза быстрее, чем Дельта. Фактически за месяц новый штамм коронавируса официально зафиксировали в 77 странах мира.

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Как эти варианты повлияли на вакцинацию

Гамма

Ученые опасались, что вариант Гамма существенно повлияет на эффективность вакцин против коронавируса. Но реальная эпидемиология подтвердила, что мРНК-вакцины оставались эффективными.

Так, лабораторные исследования показали незначительное снижение векторных (AstraZeneca) или инактивированных вакцин (Coronavac). Но вариант все равно не стал интенсивно распространяться по миру – его вытеснил штамм Дельта.

Дельта

После появления штамма Дельта эффективность вакцин несколько снизилась, но только против симптоматического течения болезни. Так анализ показал, что эффективность вакцин против Дельта-штамма больше всего упала среди людей моложе 50 лет. Если подробнее:

эффективность Pfizer-BioNTech снизилась больше всего – на 24,6% для реципиентов возрастом 49 лет и моложе. И на 19,1% для лиц в возрасте 50 – 64 лет. И на 14,1% для людей в возрасте 65 лет и старше;

эффективность Moderna снизилась на 18%, 11,6% и 9% для людей младше 50 лет, 50 – 64 лет и 65 лет и старше соответственно;

эффективность Janssen снизилась на 19,2%, 10,8% и 10,9% для тех же возрастных групп.

Несмотря на это, все исследования свидетельствуют, что присутствующие на рынке препараты, в том числе и AstraZeneca, более чем на 90% эффективны для предотвращения смерти от Дельта. Исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США свидетельствуют, что риск умереть от этого варианта у невакцинированных пациентов в 11 раз выше, чем у тех, кто получил прививку против COVID-19.

Несмотря на заявления ВОЗ, что в этом еще нет необходимости, многие страны вели вакцинацию бустерной дозой. Масла в огонь подлили и компании, призывавшие делать третью дозу вакцины.

Стоит заметить, что введение бустерной дозы помогло остановить вспышку Дельты в Израиле и некоторых странах Европы.



Лабораторные исследования Омикрона беспокоят экспертов / Pexels

Омикрон

В Омикроне ученых волнует количество мутаций, которые влияют на S-белок. Это связано с тем, что большинство ведущих вакцин направлены именно на эту часть вируса. Сильное изменение спаечного белка может сделать его менее узнаваемым для белков иммунной системы и клеток, произведенных в результате прививки.

Ранние эксперименты показали, что этот вариант может по крайней мере частично избежать защиты, предоставляемой вакцинами, а также некоторыми методами лечения моноклональными антителами. Среди инфицированных этим штаммом встречаются и полностью вакцинированные люди. Уже появилось несколько исследований, свидетельствующих о том, что 2 доз вакцин может быть мало.

На днях в компании Moderna заявили, что 2 дозы их COVID-вакцины значительно менее эффективны против Омикрон-варианта, но дополнительная прививка увеличивает уровень защиты.

Другое тревожное исследование свидетельствует, что эффективность вакцины Pfizer-BioNTech против симптоматического течения была снижена до 20 – 24%. Исследователи из Южной Африки тоже указывают на снижение эффективности Pfizer, но до 33%.

Что касается Coronavac, исследования по которому выходят нечасто, ситуация еще более неутешительная. Во время исследований Университета Гонконга ни у одного из 25 человек, получивших эту вакцину, не выработалось достаточно антител, чтобы преодолеть Омикрон.

Но пока непонятно, способен ли Омикрон вызвать тяжелое течение коронавируса у вакцинированных. Сейчас эксперты призывают вакцинироваться, ведь лучше минимальная защита, чем полное ее отсутствие. Поэтому вакцинируйтесь и обязательно запишитесь на прививку, если вы еще этого не сделали.