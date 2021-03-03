Какие штаммы коронавируса свирепствуют в Украине: объяснение Степанова
В Украине сейчас циркулируют европейский, итальянский, испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не обнаружено.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, Украина направила в немецкую клинику образцы для проверки на новые штаммы коронавируса.
Также на тему: Самый большой показатель в мире: в Израиле вакцинировали более половины взрослого населения
Также министр добавил, что они планируют направить образцы, которые отобрали на Прикарпатье, на исследование штаммов в Лондон.
Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, это сложное дорогостоящее оборудование,
– отметил министр.
Какие есть мутации коронавируса
- Британская – заразнее других. У нее видоизмененный спаечный белок, который позволяет закрепиться в клетке и проникнуть внутрь.
- Южноафриканский и бразильский варианты также имеют высокую патогенность, то есть легче вызывают болезнь. Впрочем от британского штамма их отличает еще несколько угрожающих особенностей.
- Мутация N501, которая широко распространена в Южноафриканской республике, заставила власти отказаться от уже заказанной вакцины AstraZeneca.
Поделиться новостью