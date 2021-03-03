В Украине сейчас циркулируют европейский, итальянский, испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не обнаружено.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, Украина направила в немецкую клинику образцы для проверки на новые штаммы коронавируса.

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Максим Степанов "В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. За 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулируют сугубо европейский, итальянский, испанский штаммы, но мутировавшего британского и из ЮАР нет. Ждем другие результаты".

Также министр добавил, что они планируют направить образцы, которые отобрали на Прикарпатье, на исследование штаммов в Лондон.

Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, это сложное дорогостоящее оборудование,

– отметил министр.

Какие есть мутации коронавируса