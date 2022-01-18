В то же время пока нет информации о тяжести инфекции, которую вызывает Омикрон. Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных этим штаммом – не наблюдается.

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Главные симптомы Омикрона

​​Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных Омикроном чаще всего наблюдают:

  • насморк (73%);
  • головную боль (67,5%);
  • усталость (63,5);
  • чихание (60%);
  • боль в горле (59,6%).

В то же время не обнаружили существенного отличия от симптомов штамма Дельта, который сейчас доминирует в Украине. Хотя также фиксируют:

  • кашель (43,5%);
  • хриплый голос (35,7%);
  • озноб или дрожь (30%);
  • лихорадку (29,4%);
  • потерю/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и другие.

Кто находится в опасности

Несмотря на то что симптомы Омикрона кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы.

Из-за стремительного распространения Омикрона в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19,
– подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

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