В то же время пока нет информации о тяжести инфекции, которую вызывает Омикрон. Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных этим штаммом – не наблюдается.

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Главные симптомы Омикрона

​​Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных Омикроном чаще всего наблюдают:

насморк (73%);

головную боль (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боль в горле (59,6%).

В то же время не обнаружили существенного отличия от симптомов штамма Дельта, который сейчас доминирует в Украине. Хотя также фиксируют:

кашель (43,5%);

хриплый голос (35,7%);

озноб или дрожь (30%);

лихорадку (29,4%);

потерю/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и другие.

Внимание! Другие данные указывают, что люди, инфицированные штаммом Омикрон, по сравнению с Дельта, вдвое реже нуждаются в госпитализации и примерно на 75% реже попадают в реанимацию.

Кто находится в опасности

Несмотря на то что симптомы Омикрона кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы.

Из-за стремительного распространения Омикрона в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19,

– подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

Внимание! При появлении любых симптомов ОРВИ прежде всего стоит обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. К результатам тестирования и во время видимых симптомов в ведомстве говорят, что стоит не посещать мест общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

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