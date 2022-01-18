В то же время пока нет информации о тяжести инфекции, которую вызывает Омикрон. Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных этим штаммом – не наблюдается.
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Главные симптомы Омикрона
Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных Омикроном чаще всего наблюдают:
- насморк (73%);
- головную боль (67,5%);
- усталость (63,5);
- чихание (60%);
- боль в горле (59,6%).
В то же время не обнаружили существенного отличия от симптомов штамма Дельта, который сейчас доминирует в Украине. Хотя также фиксируют:
- кашель (43,5%);
- хриплый голос (35,7%);
- озноб или дрожь (30%);
- лихорадку (29,4%);
- потерю/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и другие.
Кто находится в опасности
Несмотря на то что симптомы Омикрона кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы.
Из-за стремительного распространения Омикрона в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19,
– подчеркнули в Министерстве здравоохранения.
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