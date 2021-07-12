Какие симптомы COVID-19 возникают у вакцинированных, невакцинированных и получивших одну дозу
Источник:The ZOE COVID
В начале пандемии органы здравоохранения рекомендовали в первую очередь обращать внимание на респираторные симптомы: температуру, ломоту, кашель. Со временем стало понятно, что признаков COVID-19 может быть гораздо больше, а новые варианты вируса внесли большие изменения в симптоматику.
Исследование организовала британская медицинская компания ZOE под эгидой Королевского колледжа Лондона с целью отслеживания распространения коронавируса и оценки симптомов. С помощью специального приложения все желающие могут внести данные о том, как они переносят COVID-19.
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На данный момент в исследовании приняли участие уже более 33,2 тысячи человек. Ученые проанализировали данные, поступившие в последний месяц, когда в Великобритании начался интенсивный рост заболеваемости в связи с распространением варианта дельта SARS-CoV-2. Всех участников, которые сообщили о своих симптомах, авторы исследования разделили на три группы: полностью привитые, которые получили только один компонент вакцины и непривитые. Затем они составили рейтинг пяти ключевых симптомов, которые чаще всего проявляются у разных пациентов.
Симптомы COVID-19 у людей, получивших две дозы вакцины
- головная боль;
- насморк;
- чиханье;
- боль в горле;
- потеря обоняния.
Ученые отметили, что эти признаки характерны и в том случае, если человек получил только один компонент вакцины или не был привит, однако у полностью иммунизированных людей в целом симптомы были легче и проходили быстрее. При этом повышение температуры, кашель и одышка у таких пациентов появляются значительно реже.
Симптомы COVID-19 у тех, кто получил один компонент вакцины
- головная боль;
- насморк;
- боль в горле;
- чиханье;
- кашель.
Таким образом, в случае заражения при частичной вакцинации гораздо больше шансов иметь кашель, который может свидетельствовать о поражении легких.
Симптомы COVID-19 у непривитых
- головная боль;
- боль в горле;
- насморк;
- повышение температуры;
- постоянный кашель.
В целом, эти данные наглядно показали, что полностью привитые люди переносят инфекцию легче, выздоравливают быстрее и имеют меньше рисков осложнений. Авторы исследования также отметили, что такие популярные симптомы, как потеря обоняния и одышка стали появляться реже по сравнению с первыми вариантами SARS-CoV-2, что, вероятно, указывает на эволюцию патогена.