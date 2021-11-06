Вакцинация – эффективная профилактика осложнений от COVID-19
Инфекционисты рассказали, что у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных. Известно, что среди вакцинированных также были случаи госпитализации, но у этих пациентов течение болезни не так критично, как при отсутствии прививки.
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Инфицироваться вакцинированные все же могут
У ученых есть термин, характеризующий ситуацию, когда вакцинированные все же инфицируются коронавирусом – это так называемая "прорывная инфекция".
В группе риска пожилые люди
Медики также говорят, что на тяжесть заболевания влияет тип вакцины, возраст и наличие сопутствующих заболеваний.
По наблюдениям врачей, эффект вакцины снижается у старших групп населения уже через 6 месяцев, поэтому для людей в возрасте от 70 лет рекомендовали бустерную вакцинацию, которая восстановит защиту против COVID-19.
Они рекомендуют даже при полной вакцинации следить за симптомами, чтобы прежде всего не заразить окружение.
К слову, в Минздраве сообщили, что будут тщательно изучать все случаи тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных людей.
Актуально о вакцинации в Украине
- По данным Минздрава, благодаря вакцинации каждый час в Украине спасают 10 жизней.
- По состоянию на 6 ноября вакцинировали уже более 19 миллионов украинцев. За последние сутки прививки сделали более 270 тысяч человек.