Какие симптомы коронавируса у вакцинированных

У вакцинированных риск заболеть коронавирусом значительно ниже. В то же время, полностью исключать вероятность инфицирования не стоит.

Вакцинация – эффективная профилактика осложнений от COVID-19

Инфекционисты рассказали, что у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных. Известно, что среди вакцинированных также были случаи госпитализации, но у этих пациентов течение болезни не так критично, как при отсутствии прививки.

Внимание Более 19 миллионов прививок: какими препаратами вакцинируют украинцев

Инфицироваться вакцинированные все же могут

У ученых есть термин, характеризующий ситуацию, когда вакцинированные все же инфицируются коронавирусом – это так называемая "прорывная инфекция".

Чаще всего у вакцинированных коронавирус сопровождается:

головной болью,

кашлем,

болью в горле,

чиханьем,

может быть насморк, однако без потери обоняния.

Также не характерны для этих пациентов жар или лихорадка.

В группе риска пожилые люди

Медики также говорят, что на тяжесть заболевания влияет тип вакцины, возраст и наличие сопутствующих заболеваний.

По наблюдениям врачей, эффект вакцины снижается у старших групп населения уже через 6 месяцев, поэтому для людей в возрасте от 70 лет рекомендовали бустерную вакцинацию, которая восстановит защиту против COVID-19.

Они рекомендуют даже при полной вакцинации следить за симптомами, чтобы прежде всего не заразить окружение.

К слову, в Минздраве сообщили, что будут тщательно изучать все случаи тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных людей.

Актуально о вакцинации в Украине

По данным Минздрава, благодаря вакцинации каждый час в Украине спасают 10 жизней.

По состоянию на 6 ноября вакцинировали уже более 19 миллионов украинцев. За последние сутки прививки сделали более 270 тысяч человек.