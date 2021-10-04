Известно, что COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас в больницы госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

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Когда больному коронавирусом нужна госпитализация

Список симптом и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

боль в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92% (для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр);

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Решение о госпитализации принимает врач после обследования, основываясь на симптомах у каждого конкретного больного.

Также важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить, может ли пациент лечиться дома.

Коронавирус в Украине: коротко