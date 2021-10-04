Какие симптомы свидетельствуют, что больной коронавирусом нуждается в госпитализации: объяснение
Источник:Минздрав Украины
Во время пандемии коронавируса проблема нехватки мест в больницах стала сверхважной. Именно поэтому очень важно госпитализировать только тех пациентов, которые действительно в этом нуждаются.
Известно, что COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас в больницы госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.
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Когда больному коронавирусом нужна госпитализация
Список симптом и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:
- боль в грудной клетке;
- тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
- сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92% (для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр);
- нарушение сознания;
- другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
Решение о госпитализации принимает врач после обследования, основываясь на симптомах у каждого конкретного больного.
Также важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить, может ли пациент лечиться дома.
Коронавирус в Украине: коротко
- В течение последних суток, 3 октября, подтвердили 4 821 случай инфицирования коронавирусом. От осложнений болезни умерли 114 пациентов. В то же время выздоровели – 1 116 человек.
- С начала пандемии в стране официально зарегистрировали 2 460 010 случаев заболевания коронавирусом.
- По состоянию на 4 октября выздоровели 2 264 523 человека. Но, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 56 889 человек.
- С начала вакцинальной кампании привили 7 190 643 человека, из них получили одну дозу – 7 190 641 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей).
- Всего провели 12 962 507 прививок.