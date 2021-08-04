Как происходит обследование у невролога
Самый первый и порой самый важный этап неврологического приема – это беседа с пациентом для качественного сбора жалоб, анамнеза заболевания и жизни, обсуждение сопутствующих заболеваний и принимаемых препаратов.
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На следующем этапе врач оценивает общее состояние вашего организма, проверяет рефлексы и неврологические признаки. Если возникли сомнения, то врач может назначить дополнительную диагностику.
Когда идти к неврологу
Стоит запланировать визит к неврологу, если вы замечаете у себя или у своих близких такие проблемы:
- Регулярные головные боли, сильные головные боли.
- Хронические боли (например, боль в шее или спине).
- Головокружение, шум в ушах, тяжесть в поддержании баланса тела.
- Появление судорог, обмороков.
- Онемение части тела или покалывание, особенно, если оно появилось с одной стороны или появилось внезапно (это может быть признаком инсульта).
- Нарушение зрения, например, двоение в глазах, ухудшение бокового зрения.
- Проблемы с движением – если вы заметили у себя тремор (дрожь) и нечаянные подергивания тела, появление шарканья.
- Проблемы с памятью или спутанность сознания, ухудшение памяти, изменения личности или путаница в словах – могут быть признаками болезни Альцгеймера.
- Нарушение длительности или качества сна (например, бессонница или постоянная сонливость).
- Нарушение базовых функций – глотания, мочеиспускания и дефекации (недержание мочи или кала).