Какие симптомы свидетельствуют, что вам пора к неврологу

Неврология изучает патологические процессы, формирующиеся в нервной системе. Соответственно, врач, который обучен этой специальности, – это невролог.

Как происходит обследование у невролога

Самый первый и порой самый важный этап неврологического приема – это беседа с пациентом для качественного сбора жалоб, анамнеза заболевания и жизни, обсуждение сопутствующих заболеваний и принимаемых препаратов.

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На следующем этапе врач оценивает общее состояние вашего организма, проверяет рефлексы и неврологические признаки. Если возникли сомнения, то врач может назначить дополнительную диагностику.

Когда идти к неврологу

Стоит запланировать визит к неврологу, если вы замечаете у себя или у своих близких такие проблемы: