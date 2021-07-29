Почему стареет кожа

Когда уровень коллагена в организме снижается, на коже появляются морщины, раны заживают хуже, кости становятся более хрупкими, а суставы разрушаются.

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Обычно выработка коллагена снижается с возрастом. У этого белка есть свой срок жизни, и когда он заканчивается, организм вырабатывает коллагеназы – специальные ферменты для расщепления коллагена. В результате распада образуются сигнальные пептиды, которые стимулируют клетки вырабатывать новый коллаген.

С возрастом восприимчивость клеток к сигнальным пептидам ослабевает, поэтому они вырабатывают меньше коллагена. Другие причины разрушения коллагена – это болезни, генетика, воздействие ультрафиолетовых лучей, курение и несбалансированная диета.

Чтобы компенсировать недостаток природного коллагена, производители предлагают косметику с этим ингредиентом. Однако их эффективность сомнительна.

Как замедлить старение кожи

Стимулировать выработку коллагена с помощью косметики все же можно. Только для этого нужны не кремы с коллагеном, а средства ухода, в составе которых есть ретиноиды или витамин С. Вот как это работает.