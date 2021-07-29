Какие средства помогают против старения кожи
Источник:AAD
Коллаген – это структурный белок, который формирует соединительную ткань по всему телу, от кожи, волос и ногтей до костей, мышц и сухожилий. Вместе с другим белком – эластином – коллаген образует каркас, который помогает укрепить и защитить различные структуры тела.
Почему стареет кожа
Когда уровень коллагена в организме снижается, на коже появляются морщины, раны заживают хуже, кости становятся более хрупкими, а суставы разрушаются.
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Обычно выработка коллагена снижается с возрастом. У этого белка есть свой срок жизни, и когда он заканчивается, организм вырабатывает коллагеназы – специальные ферменты для расщепления коллагена. В результате распада образуются сигнальные пептиды, которые стимулируют клетки вырабатывать новый коллаген.
С возрастом восприимчивость клеток к сигнальным пептидам ослабевает, поэтому они вырабатывают меньше коллагена. Другие причины разрушения коллагена – это болезни, генетика, воздействие ультрафиолетовых лучей, курение и несбалансированная диета.
Чтобы компенсировать недостаток природного коллагена, производители предлагают косметику с этим ингредиентом. Однако их эффективность сомнительна.
Как замедлить старение кожи
Стимулировать выработку коллагена с помощью косметики все же можно. Только для этого нужны не кремы с коллагеном, а средства ухода, в составе которых есть ретиноиды или витамин С. Вот как это работает.
- Ретиноиды – производные витамина А. Они подавляют ферменты, которые разрушают коллаген, и работают как сигнальные пептиды, то есть заставляют организм создавать новый коллаген.
- Витамин С участвует в образовании вещества, ответственного за количество коллагена, путем чего и омолаживает кожу. В составе косметики витамин С должен присутствовать в форме аскорбиновой кислоты, которая обозначается как L-Ascorbic Acid.
- Кроме того, важно использовать солнцезащитные средства. Ультрафиолетовое излучение разрушает коллаген и тем самым ускоряет старение кожи, а солнцезащита защищает от фотостарения и помогает сохранить кожу молодой дольше.
- Чтобы кожа не старела раньше времени, также нужно отказаться от курения и алкоголя, больше заниматься спортом и сбалансированно питаться.