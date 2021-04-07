Ношение масок и соблюдение дистанции в 1,8–2 метра стали "золотым стандартом" в профилактике SARS-Cov-2. Но оказывается, что совсем необязательно держаться подальше от людей, чтобы не заразиться.

Последствия дистанционного обучения

Новое исследование провели с целью помочь органам здравоохранения решить вопрос, можно ли школам и колледжам вернуться к занятиям в классе. В США школьники и студенты уже год учатся либо дистанционно, либо с массой ограничений по посещению.

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По мнению экспертов, это привело к серьезному стрессу у детей и негативно повлияло на их успешность. Ученые создали компьютерную модель университетской аудитории со студентами и преподавателями, а затем воссоздали воздушный поток и рассчитали возможный риск распространения SARS-Cov-2. Предполагалось, что все присутствующие должны находиться в помещении только в масках.

Какие методы профилактики коронавируса самые эффективные

Результаты подтвердили пользу масок, поскольку они предотвращают прямое воздействие вирусных аэрозолей путем создания слабого потока теплого воздуха. Он заставляет аэрозоли перемещаться вертикально, защищая других студентов от попадания капель.

Исследование также показало высокую эффективность вентиляции с хорошим воздушным фильтром, который сокращает риск заражения на 40–50% по сравнению с невентилируемыми помещениями. Она создает постоянный воздушный поток, который направляет аэрозоли в фильтр, не позволяя им концентрироваться в помещении.

Вместе с тем ученые подтвердили недавние рекомендации центров по контролю и заболеваниям США (CDC) по сокращению социальной дистанции с шести до трех футов (91 см) при условии ношения масок.

Если сравнивать вероятность заражения при ношении масок, три фута социального дистанцирования не увеличили риск инфицирования по сравнению с шестью футами в нашем исследовании. Это может быть хорошим доказательством того, что школы и другие предприятия могут безопасно работать во время пандемии,

– считают ученые.