Какие средства профилактики коронавируса самые эффективные
Ношение масок и соблюдение дистанции в 1,8–2 метра стали "золотым стандартом" в профилактике SARS-Cov-2. Но оказывается, что совсем необязательно держаться подальше от людей, чтобы не заразиться.
Источник:AIP
Последствия дистанционного обучения
Новое исследование провели с целью помочь органам здравоохранения решить вопрос, можно ли школам и колледжам вернуться к занятиям в классе. В США школьники и студенты уже год учатся либо дистанционно, либо с массой ограничений по посещению.
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По мнению экспертов, это привело к серьезному стрессу у детей и негативно повлияло на их успешность. Ученые создали компьютерную модель университетской аудитории со студентами и преподавателями, а затем воссоздали воздушный поток и рассчитали возможный риск распространения SARS-Cov-2. Предполагалось, что все присутствующие должны находиться в помещении только в масках.
Какие методы профилактики коронавируса самые эффективные
- Результаты подтвердили пользу масок, поскольку они предотвращают прямое воздействие вирусных аэрозолей путем создания слабого потока теплого воздуха. Он заставляет аэрозоли перемещаться вертикально, защищая других студентов от попадания капель.
- Исследование также показало высокую эффективность вентиляции с хорошим воздушным фильтром, который сокращает риск заражения на 40–50% по сравнению с невентилируемыми помещениями. Она создает постоянный воздушный поток, который направляет аэрозоли в фильтр, не позволяя им концентрироваться в помещении.
- Вместе с тем ученые подтвердили недавние рекомендации центров по контролю и заболеваниям США (CDC) по сокращению социальной дистанции с шести до трех футов (91 см) при условии ношения масок.
Если сравнивать вероятность заражения при ношении масок, три фута социального дистанцирования не увеличили риск инфицирования по сравнению с шестью футами в нашем исследовании. Это может быть хорошим доказательством того, что школы и другие предприятия могут безопасно работать во время пандемии,
– считают ученые.
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