Какие страны лидируют по вакцинацией от коронавируса
Уже более 30 государств в мире начали вакцинацию от коронавируса, некоторые – массовую. Но безоговорочным лидером здесь является Израиль, где вакцинировался уже почти каждый седьмой житель.
Информацию о том, с какими темпами проходит вакцинация в разных странах, отслеживает портал Our World in Data.
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Чтобы определить лидеров, учитывали не количество использованных вакцин, а введенные дозы вакцины на 100 человек. Фактически определяли процент привитого населения.
Лидеры вакцинации от коронавируса:
- Израиль – 14%,
- Бахрейн – 3,57%,
- Великая Британия – 1,39%,
- США – 1,28%,
- Дания – 0,88%,
- Россия – 0,55%,
- Германия – 0,32%,
- Канада – 0,31%,
- Китай – 0,31%.
Сейчас во всем мире вакцинировались лишь 0,17% населения. Для этого использовали более 12 миллионов доз вакцины.
Более о вакцинации
Если считать по количеству вакцин, то лидером является Китай, где уже вакцинировали более 4,5 миллиона человек. Вторыми идут США с незначительным отрывом.
Зато третье место с минимальным отрывом между собой делят Израиль и Великая Британия.
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