Уже более 30 государств в мире начали вакцинацию от коронавируса, некоторые – массовую. Но безоговорочным лидером здесь является Израиль, где вакцинировался уже почти каждый седьмой житель.

Информацию о том, с какими темпами проходит вакцинация в разных странах, отслеживает портал Our World in Data.

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Чтобы определить лидеров, учитывали не количество использованных вакцин, а введенные дозы вакцины на 100 человек. Фактически определяли процент привитого населения.

Лидеры вакцинации от коронавируса:

Израиль – 14%,

Бахрейн – 3,57%,

Великая Британия – 1,39%,

США – 1,28%,

Дания – 0,88%,

Россия – 0,55%,

Германия – 0,32%,

Канада – 0,31%,

Китай – 0,31%.

Сейчас во всем мире вакцинировались лишь 0,17% населения. Для этого использовали более 12 миллионов доз вакцины.

Более о вакцинации

Если считать по количеству вакцин, то лидером является Китай, где уже вакцинировали более 4,5 миллиона человек. Вторыми идут США с незначительным отрывом.

Зато третье место с минимальным отрывом между собой делят Израиль и Великая Британия.