Какие страны ЕС пускают вакцинированных Covishield без ПЦР-теста

1 июля 2021 , 19:46
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Источник:

BBC

Люди, которые иммунизировались вакциной AstraZeneca индийского производства (Covishield), пока что не имеют оснований въезжать в страны ЕС без ПЦР-теста, поскольку там еще не одобрили этот препарат. Но некоторые страны Евросоюза таки признают прививки этой вакциной.

Въезд на свою территорию иностранцам-путешественникам, которые вакцинировались Covishield одобрили 7 стран Евросоюза. Из них Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания.

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Источники издания утверждают, что аналогичное решение приняли власти Исландии и Швеции. Также Эстония подтвердила, что признает все вакцины Индии, которыми привиты от коронавируса въезжающие в страну.

Скандал вокруг признания Covishield в ЕС: коротко

  • Ранее источники BBC сообщили, что Индия не признает вакцины ЕС и не будет пускать в страну путешественников, привитых европейскими препаратами, если Евросоюз не одобрит вакцины, произведенные в Индии.
  • Дело в том, что Covishield пока не одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
  • В EMA уже успели отреагировать на угрозы Индии. Там пояснили, что не одобрили вакцину потому, что индийский Институт сыворотки, который занимается изготовлением препарата, не подал заявку на одобрение.
  • При этом ВОЗ одобрили использование Covishield, признав ее как безопасную и эффективную.

Какие вакцины признала ЕМА:

Источник: EMA

  1. Moderna / Spikevax,
  2. Pfizer-BioNTech / Comirnaty,
  3. Johnson & Johnson / Janssen,
  4. а также производимую на европейских заводах Oxford-AstraZeneca / Vaxzevria.

Сейчас EMA рассматривает для одобрения немецкий препарат CureVac (CVnCoV), американский Novavax (NVX-CoV2373), российский "Спутник V" и китайский вакцину Sinovac.

Автор: Анастасія Кушпіт