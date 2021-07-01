Какие страны ЕС пускают вакцинированных Covishield без ПЦР-теста
Источник:BBC
Люди, которые иммунизировались вакциной AstraZeneca индийского производства (Covishield), пока что не имеют оснований въезжать в страны ЕС без ПЦР-теста, поскольку там еще не одобрили этот препарат. Но некоторые страны Евросоюза таки признают прививки этой вакциной.
Въезд на свою территорию иностранцам-путешественникам, которые вакцинировались Covishield одобрили 7 стран Евросоюза. Из них Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания.
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Источники издания утверждают, что аналогичное решение приняли власти Исландии и Швеции. Также Эстония подтвердила, что признает все вакцины Индии, которыми привиты от коронавируса въезжающие в страну.
Скандал вокруг признания Covishield в ЕС: коротко
- Ранее источники BBC сообщили, что Индия не признает вакцины ЕС и не будет пускать в страну путешественников, привитых европейскими препаратами, если Евросоюз не одобрит вакцины, произведенные в Индии.
- Дело в том, что Covishield пока не одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
- В EMA уже успели отреагировать на угрозы Индии. Там пояснили, что не одобрили вакцину потому, что индийский Институт сыворотки, который занимается изготовлением препарата, не подал заявку на одобрение.
- При этом ВОЗ одобрили использование Covishield, признав ее как безопасную и эффективную.
Какие вакцины признала ЕМА:
Источник: EMA
- Moderna / Spikevax,
- Pfizer-BioNTech / Comirnaty,
- Johnson & Johnson / Janssen,
- а также производимую на европейских заводах Oxford-AstraZeneca / Vaxzevria.
Сейчас EMA рассматривает для одобрения немецкий препарат CureVac (CVnCoV), американский Novavax (NVX-CoV2373), российский "Спутник V" и китайский вакцину Sinovac.