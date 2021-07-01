Какие страны ЕС пускают вакцинированных Covishield без ПЦР-теста

Люди, которые иммунизировались вакциной AstraZeneca индийского производства (Covishield), пока что не имеют оснований въезжать в страны ЕС без ПЦР-теста, поскольку там еще не одобрили этот препарат. Но некоторые страны Евросоюза таки признают прививки этой вакциной.

Въезд на свою территорию иностранцам-путешественникам, которые вакцинировались Covishield одобрили 7 стран Евросоюза. Из них Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания.

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Источники издания утверждают, что аналогичное решение приняли власти Исландии и Швеции. Также Эстония подтвердила, что признает все вакцины Индии, которыми привиты от коронавируса въезжающие в страну.

Скандал вокруг признания Covishield в ЕС: коротко

Ранее источники BBC сообщили, что Индия не признает вакцины ЕС и не будет пускать в страну путешественников, привитых европейскими препаратами, если Евросоюз не одобрит вакцины, произведенные в Индии.

Дело в том, что Covishield пока не одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

В EMA уже успели отреагировать на угрозы Индии. Там пояснили, что не одобрили вакцину потому, что индийский Институт сыворотки, который занимается изготовлением препарата, не подал заявку на одобрение.

При этом ВОЗ одобрили использование Covishield, признав ее как безопасную и эффективную.

Какие вакцины признала ЕМА:

Источник: EMA

Moderna / Spikevax, Pfizer-BioNTech / Comirnaty, Johnson & Johnson / Janssen, а также производимую на европейских заводах Oxford-AstraZeneca / Vaxzevria.

Сейчас EMA рассматривает для одобрения немецкий препарат CureVac (CVnCoV), американский Novavax (NVX-CoV2373), российский "Спутник V" и китайский вакцину Sinovac.