Рейтинг Bloomberg определил самые безопасные и самые опасные страны с точки зрения угрозы заражения коронавируса в период пандемии.

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Рейтинг составлялся, учитывая эти параметры: индекс заражаемости, смертность от COVID-19, количество тестов и процент выявления коронавируса, масштабы вакцинации, надежность карантинных мероприятий и тому подобное.

Bloomberg отдельно отметил усилия Сингапура по вакцинации и сдерживанию распространения коронавируса, ведь уровень передачи инфекции внутри страны снизился почти до нуля.

Новый рейтинг показывает, что одной вакцинации недостаточно для сдерживания пандемии. Так, во Франции и Чили, к примеру, хватает препаратов, но они столкнулись с мутациями вируса с бедных развивающихся стран.

Самые безопасные и устойчивые страны к коронавирусу:

Сингапур,

Новая Зеландия,

Австралия,

Израиль,

Тайвань,

Южная Корея,

Япония,

Объединенные Арабские Эмираты,

Финляндия,

Гонконг.

Вторая десятка выглядит так: Вьетнам, Китай, Таиланд, Дания, Норвегия, Саудовская Аравия, США, Великобритания, Канада, Малайзия.

В каких странах самая плохая ситуация с коронавирусом

Бразилия,

Польша,

Аргентина,

Колумбия,

Иран,

Мексика.

Отмечается, что постепенно "снижается" в этом рейтинге Индия, где ежедневно в течение последних недель от коронавируса умирают тысячи людей.



Мировой рейтинг устойчивости к коронавирусу / Bloomberg