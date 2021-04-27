Рейтинг Bloomberg определил самые безопасные и самые опасные страны с точки зрения угрозы заражения коронавируса в период пандемии.
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Рейтинг составлялся, учитывая эти параметры: индекс заражаемости, смертность от COVID-19, количество тестов и процент выявления коронавируса, масштабы вакцинации, надежность карантинных мероприятий и тому подобное.
Bloomberg отдельно отметил усилия Сингапура по вакцинации и сдерживанию распространения коронавируса, ведь уровень передачи инфекции внутри страны снизился почти до нуля.
Новый рейтинг показывает, что одной вакцинации недостаточно для сдерживания пандемии. Так, во Франции и Чили, к примеру, хватает препаратов, но они столкнулись с мутациями вируса с бедных развивающихся стран.
Самые безопасные и устойчивые страны к коронавирусу:
- Сингапур,
- Новая Зеландия,
- Австралия,
- Израиль,
- Тайвань,
- Южная Корея,
- Япония,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Финляндия,
- Гонконг.
Вторая десятка выглядит так: Вьетнам, Китай, Таиланд, Дания, Норвегия, Саудовская Аравия, США, Великобритания, Канада, Малайзия.
В каких странах самая плохая ситуация с коронавирусом
- Бразилия,
- Польша,
- Аргентина,
- Колумбия,
- Иран,
- Мексика.
Отмечается, что постепенно "снижается" в этом рейтинге Индия, где ежедневно в течение последних недель от коронавируса умирают тысячи людей.
Мировой рейтинг устойчивости к коронавирусу / Bloomberg