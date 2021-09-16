Какие страны оказались наиболее устойчивыми к коронавирусу в августе
Источник:Bloomberg
Обнародовали ежемесячный обзор того, где с коронавирусом борются эффективнее всего. Лучше всего это удалось европейским странам.
Речь идет о тех странах, где удалось достичь наименьших социальных и экономических негативных последствий пандемии. Рейтинг изображает показатели 53 крупнейших экономик мира.
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Какие страны лучше противостояли пандемии в августе 2021 года
В августе европейские страны оказались наиболее устойчивыми к коронавирусу со стратегией умеренных ограничений, широкой иммунизации и вакцинации. Из 10 лучших стран в рейтинге, 9 – европейские.
Норвегия держится на первом месте второй месяц подряд. Скандинавские государства сделали достаточное количество доз вакцины, чтобы охватить 60% своего населения. Также там снизили количество летальных исходов и открыли свои границы для вакцинированных путешественников.
Низкий уровень смертности, быстрые темпы вакцинации и открытость к путешествиям ставят Нидерланды и Финляндию на второе и третье место.
Следующими идут Ирландия, Австрия, Бельгия, Германия, Сингапур, Швейцария и Испания.
Пятерка худших в рейтинге августа:
- Таиланд – на 49-м месте;
- Вьетнам – на 50;
- Индонезия – на 51;
- Филиппины – на 52;
- Малайзия – на последнем 53 месте.
Как составляли этот рейтинг
Журналисты учли 12 показателей, среди которых:
- сдерживание коронавируса;
- качество медицинской помощи;
- охват вакцинацией;
- общая смертность;
- восстановление путешествий и ослабление ограничений на границе.